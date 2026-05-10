Camminare aiuta a mantenere il peso perduto: studio rivela benefici di camminare di più

Un recente studio ha scoperto che camminare non solo fa bene all’umore, al cuore e alla glicemia, ma aiuta anche chi ha perso peso a non riguadagnarlo. La metanalisi, condotta su 3758 persone con un Bmi medio di 31, ha messo a confronto due gruppi: uno che seguiva un programma di cambiamento di stile di vita che incoraggiava a camminare di più e a una dieta povera di grassi, e uno che seguiva soltanto una dieta. I risultati hanno mostrato che il gruppo attivo ha perso circa il 4% del peso di partenza e ha mantenuto la perdita del 3% del peso basale durante il mantenimento, mentre il gruppo di controllo non ha cacciato peso significativi.

Una metanalisi pubblicata su International Journal of Environmental Research and Public Health rivela che camminare non solo fa bene all’umore, al cuore e alla glicemia, ma aiuta anche chi ha perso peso a non riguadagnarlo.

I ricercatori hanno scoperto che camminare di più rispetto a una dieta povera di grassi e attività fisica non solo aiuta a perdere peso, ma anche a mantenerlo a lungo termine. La metanalisi, condotta su 3758 persone con un Bmi medio di 31, ha messo a confronto due gruppi: uno che seguiva un programma di cambiamento di stile di vita che incoraggiava a camminare di più e a una dieta povera di grassi, e uno che seguiva soltanto una dieta.

I risultati hanno mostrato che il gruppo attivo ha perso circa il 4% del peso di partenza e ha mantenuto la perdita del 3% del peso basale durante il mantenimento, mentre il gruppo di controllo non ha cacciato peso significativi. Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che camminare almeno 8500 passi al giorno aiuta a mantenere una perdita del 3% sul peso iniziale





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