Camminata 6-6-6: Rimettersi in forma con 6 minuti di riscaldamento, 6 di defaticamento e 60 minuti di camminata

Un metodo semplice e efficace per rimettersi in forma che si svolge per 60 minuti in cui si alternano 6 minuti di riscaldamento, altri 6 di defaticamento e 60 minuti di camminata vera e propria. I benefici sono la perdita di peso e la tonificazione del corpo ogni giorno di più, aumentando la resistenza fisica. Aumenta anche la concentrazione e migliora la qualità del sonno.

Nel caos della routine quotidiana, tra lavoro e impegni, è difficile anche solo pensare di ritagliare un po’ di tempo per sé. Se poi capitano gli imprevisti accantoniamo i bisogni del nostro corpo e della nostra mente con estrema facilità.

Eppure basterebbe solo un’ora per rimettersi in forma con il metodo 6-6-6. Diventato virale sui social, si tratta di intraprendere una camminata ritmica che richiede di seguire uno schema ben preciso: 6 minuti di riscaldamento, altri 6 di defaticamento e 60 minuti di camminata vera e propria. Anche l’ora in cui andrebbe praticata, 6 del mattino o 6 di sera, segue le stesse direttive. Quante volte farlo alla settimana?

Anche qui, 6. Il ritmo deve essere medio, 5 o 6 chilometri l’ora, per arrivare a 6000 passi. Mantenere l’impegno può far perdere peso e tonificare il corpo ogni giorno di più, aumentando la resistenza. I più intraprendenti possono anche farlo su pendenze e utilizzare pesi.

Il ripetersi del numero 6 non è casuale, ma nasconde un significato ben preciso: 6 minuti è il tempo necessario affinché la frequenza cardiaca aumenti preparando l’organismo allo sforzo e altrettanto tempo serve per riportarlo nello stato di riposo. Un’ora invece è il tempo minimo consigliato da dedicare all’attività fisica e il punto di partenza per poterlo aumentare gradualmente. Sia in settimana che in weekend, la camminata 6-6-6 offre benefici per il fisico e la mente.

Camminando inoltre si attiva il metabolismo, che permette di gestire picchi glicemici e trasformare il grasso in energia. Anche la mente trae vantaggio da questo esercizio, riducendo ansia, stress e aumentando la concentrazione. La camminata 6-6-6 è adatta a tutti e dimostra che non servono necessariamente palestre o attrezzi per regalarsi benessere fisico e mentale. Se si sceglie di farlo la mattina presto si trova l’energia per affrontare la giornata e migliora la qualità del sonno.

In serata invece ha un effetto più rilassante, sfogando lo stress e preparatoil corpo al riposo. A 90 anni sarò ancora più forte e in salute. L’obiettivo è la longevità e la gioia di vivere attraverso allenamento e alimentazione sana.





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