Camp David e il fallimento della pace di Clinton

L’ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, ha ricordato l’intesa raggiunta a Camp David nel 2000 e rifiutata da Arafat, leader dell’OLP. La soluzione di due stati, grazie agli accordi di Oslo, era pronta, mentre la distruzione di Israele continua ad essere la visione unitaria tipico degli estremisti palestinesi.

Strano che in queste settimane nessuno abbia ricordato il momento in cui fummo vicini, molto vicini, a risolvere il conflitto israelo-palestinese. Fu a Camp David nel 2000, dopo che gli accordi di Oslo del ‘93 avevano posto le basi di un’intesa storica.

Nessuno dei difensori della causa palestinese, nessuno dei naviganti della Flotilla che recavano aiuti umanitari a Gaza, ma senza nemmeno una scatoletta di tonno a bordo delle barche poi intercettate dagli israeliani, nessuno di costoro ha rammentato l’azione di Bill Clinton. Finché è stato lui, l’ex presidente, a rimettere le cose a posto: quegli accordi erano pronti in ogni dettaglio e avrebbero dato ai palestinesi il 96 per cento delle loro richieste, nella prospettiva dei due Stati.

Vale a dire lo scenario che nel 1948 l’Onu aveva stabilito, prima che i paesi arabi si mettessero sotto i piedecette quella risoluzione e attaccassero da ogni parte il nascituro Israele. Clinton, dunque. È stato lui a ricordare Camp David e a dire l’indicibile. Vale a dire: chi rigettò l’intesa fu Arafat, presidente dell’Olp.

E lo fece perché pressato dai suoi estremisti che intendevano proseguire la guerra infinita contro gli ebrei e della soluzione a due Stati s’infischiavano





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