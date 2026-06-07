Campagna fiscale 2026: scadenze e modalità di presentazione

L'Agenzia delle Entrate ha definito il calendario delle principali scadenze relative ai redditi percepiti nel 2025. La stagione dichiarativa si è aperta il 30 aprile 2026 con la messa a disposizione del modello 730 precompilato e del modello Redditi precompilato nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Con l'avvio della campagna fiscale 2026 , milioni di contribuenti devono fare i conti con le dichiarazioni, i rimborsi e i versamenti. L'Agenzia delle Entrate ha già definito il calendario delle principali scadenze relative ai redditi percepiti nel 2025.

La stagione dichiarativa si è aperta il 30 aprile 2026 con la messa a disposizione del modello 730 precompilato e del modello Redditi precompilato nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Dal 14 maggio è stato possibile modificare, integrare e inviare il modello 730, mentre dal 27 maggio è partita la trasmissione del modello Redditi Persone Fisiche. Il termine più importante riguarda il modello 730/2026, utilizzato principalmente da lavoratori dipendenti e pensionati.

La scadenza per la presentazione è fissata al 30 settembre 2026. La data vale sia per il 730 ordinario presentato tramite CAF o professionista abilitato sia per il 730 precompilato inviato direttamente online. Chi presenta il 730 può beneficiare di una procedura più semplice e, in caso di credito fiscale, ricevere il rimborso direttamente in busta paga o nella pensione.

Per i contribuenti che non possono utilizzare il 730, come titolari di partita IVA o soggetti con particolari tipologie di reddito, resta il modello Redditi Persone Fisiche, che ha sostituito il vecchio modello Unico. La scadenza ordinaria sarebbe il 31 ottobre 2026.

Tuttavia, poiché il termine cade di sabato e il giorno successivo è festivo, il termine slitta al 2 novembre 2026. Entro questa data dovrà essere effettuata la trasmissione telematica della dichiarazione. Ecco il riepilogo delle scadenze più importanti: 30 luglio 2026: termine per il pagamento con maggiorazione dello 0,40%. 2 novembre 2026: scadenza del modello Redditi Persone Fisiche.

Il modello Redditi Persone Fisiche è generalmente destinato a lavoratori dipendenti, pensionati e contribuenti che percepiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Il modello Redditi Persone Fisiche è richiesto in molti casi particolari, tra cui titolari di partita IVA, contribuenti con redditi d'impresa o di lavoro autonomo e soggetti che devono dichiarare specifici redditi esteri o compilare particolari quadri fiscali.

La normativa prevede la possibilità di regolarizzare alcuni ritardi tramite il ravvedimento operoso, ma rispettare le scadenze resta la soluzione migliore per evitare costi aggiuntivi. Per questo motivo è consigliabile raccogliere con anticipo tutta la documentazione necessaria, dalle Certificazioni Uniche alle spese detraibili e deducibili, così da arrivare preparati all'appuntamento con il Fisco





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