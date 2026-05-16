Campagna nazionale contro il bodyshaming: 'La vergogna è negli occhi di chi offende'

La campagna nazionale contro il bodyshaming, promossa da Martina Semenzato, ha come obiettivo sensibilizzare e responsabilizzare sul fenomeno del bodyshaming, diventato una vera stortura sociale. La campagna prevede incontri e materiale informativo per tutte le scuole, la richiesta ai sindaci di illuminare i monumenti cittadini di fucsia e ai dirigenti scolastici di organizzare laboratori e incontri con gli esperti.

La vergogna è negli occhi di chi offende è lo slogan della prima campagna nazionale di sensibilizzazione contro il bodyshaming, promossa da Martina Semenzato , presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e prima firmataria della legge del 3 Ottobre 2025 n. 150 che ha istituito nel 16 di maggio di ogni anno la Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone.

Si definisce come bodyshaming il fatto di deridere o discriminare qualcuno per il suo aspetto fisico. Gli obiettivi della campagna sono sensibilizzare e responsabilizzare sul fenomeno del bodyshaming, diventata una vera stortura sociale; promuovere, soprattutto fra i giovani, una cultura del rispetto, per far comprendere la gravità dei comportamenti denigratori, mostrando le gravi conseguenze, fisiche, emotive, relazionali e sociali che possono causare; aumentare la consapevolezza anche degli adulti; far impegnare istituzioni nazionali e locali, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, organizzazioni della società civile ed enti del Terzo settore.

Ottomila comuni e 16 Regioni coinvolte e Montecitorio illuminato di rosa dal tramonto di sabato all'una di domenica, incontri e materiale informativo per tutte le scuole saranno i temi della giornata. La richiesta ai sindaci è quella di illuminare di fucsia i monumenti cittadini, mentre ai dirigenti scolastici che aderiranno viene chiesto di organizzare laboratori ed incontri con gli esperti. I contenuti della giornata erano stati anticipati il 14 maggio a Mestre (Venezia) nel corso di un incontro promosso dall'on.

Martina Semenzato. Questo è un processo che inizia con una giornata di sensibilizzazione perché è l'inizio di un percorso. Poi ci deve essere la sensibilità di continuare questi percorsi, come si fa per la violenza di genere. Parliamo e sensibilizziamo sempre sulla cultura del rispetto, che è alla base di qualsiasi cosa: dalla nostra vita sociale alla vita familiare e, perché no, anche alla nostra vita politica.

La cultura è di rispetto anche e soprattutto nel linguaggio. Abbiamo chiesto che vengano illuminate le istituzioni con il colore fucsia, io ho spedito ottomila lettere ai nostri comuni, tantissimi hanno risposto aderendo a questa iniziativa, a partire da Montecitorio che sarà illuminato di fucsia. È un piccolo passo, ma la cultura del rispetto si costruisce con il fare.

Abbiamo dato gli strumenti per capire che cos'è il bodyshaming collegato al bullismo, usato linguaggi diversi per i piccolissimi e per i più grandi, per arrivare a capire e a comportarsi in maniera diversa o online e offline, ma anche ad evidenziare il fatto che se noi siamo testimoni di casi di bullismo, di violenza, di alzare la mano, nei confronti delle forze dell'ordine ma anche dei nostri genitori piuttosto che dei nostri insegnanti. Celebrare la prima Giornata nazionale contro il body shaming diffida a firmare con chiarezza che la dignità della persona non può essere messa in discussione da giudizi, o peggio da modelli imposti.

Sappiamo bene che una giornata simbolica da sola non basta a risolvere un problema, ma sappiamo anche quanto sia importante accendere una luce su ferite spesso invisibili che riguardano soprattutto i più giovani e che incidono fondamentalmente sulla costruzione dell’identità e dell’autostima. La vergogna non deve ricadere su chi viene colpito, deriso, umiliato per il proprio aspetto fisico. La responsabilità appartiene a chiunque usa le parole come strumento di aggressione, di offesa, sopraffazione, discriminazione.

Le donne sono particolarmente esposte a forme di insicurezza legate al proprio estetico. Lo sono storicamente, ma oggi questa fragilità è moltiplicata dalle nuove modalità della socialità online e da un confronto tra pari molto più invasivo e prevalente di quello che ci si poteva aspettare in altre generazioni. Ed è qui che il ruolo educativo della famiglia diventa fondamentale.

La famiglia è il primo luogo in cui si esercita il rispetto degli altri, e in cui si costruisce quella sicurezza interiore che permette ai più giovani di non identificare il proprio valore con l’apparenza - o con i consensi ricevuti o non ricevuti online. Riproduzione riservata © Copyright ANS





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