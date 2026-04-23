Campania: Indagine su Incarichi Dirigenziali Illegittimi e Impegno dei Farmacisti per la Sostenibilità

Inchiesta della Corte dei Conti su ex direttori generali accusati di danno erariale per incarichi illegittimi in quiescenza. Parallelamente, focus sull'impegno dei farmacisti italiani per la sostenibilità ambientale con il progetto ReMed di riciclo delle penne da insulina.

Una recente indagine ha rivelato irregolarità significative riguardanti il conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti sanitari in quiescenza nella regione Campania . L'inchiesta, condotta dalla Procura Regionale della Corte dei Conti, ha portato all'emissione di avvisi di contestazione d'accusa a quattro ex direttori generali di aziende sanitarie locali, accusati di aver causato un danno erariale complessivo di oltre 780.000 euro.

Le accuse si basano sul fatto che questi dirigenti, pur essendo formalmente in pensione, hanno continuato a ricoprire incarichi dirigenziali senza rispettare le normative vigenti che vietano il conferimento di tali incarichi a chi si trova in quiescenza, a meno che non vengano svolti a titolo gratuito. La situazione è stata aggravata dalla mancanza di riscontri a richieste di parere legale formulate dalla direzione generale della Sanità.

In particolare, una richiesta di parere sulla legittimità di tali incarichi, inoltrata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è rimasta inevasa. Analogamente, un'interrogazione consiliare che ipotizzava un danno erariale è stata ignorata, senza che venisse chiarito se i rapporti di lavoro con i dirigenti in pensione fossero stati trasformati in rapporti a titolo gratuito.

I direttori generali coinvolti sono: l'ex direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, a cui viene contestato un danno erariale di 171.000 euro; l'ex direttore generale dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, con un danno erariale contestato di oltre 382.000 euro; l'ex direttore generale dell’Irccs Fondazione Pascale di Napoli, con un danno erariale di quasi 134.000 euro; e l'ex direttore generale dell’Ospedale universitario San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno, con un danno erariale di oltre 193.000 euro. Tutti e quattro i direttori generali sono accusati anche di non aver segnalato il proprio cambio di status alla Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale della Regione Campania.

Parallelamente a questa indagine, si evidenzia un crescente impegno dei farmacisti italiani verso la sostenibilità ambientale. Durante la celebrazione dell'Earth Day a Roma, Andrea Mandelli, presidente della Fofi (Federazione Ordini dei Farmacisti Italiani), ha sottolineato come il ruolo del farmacista sia evoluto significativamente, soprattutto dopo la pandemia, diventando un punto di riferimento per i cittadini e promuovendo un approccio circolare al recupero e alla sostenibilità.

Un esempio concreto di questo impegno è il progetto ReMed, un'iniziativa pubblico-privata in collaborazione con Anci e Novo Nordisk, che prevede la raccolta e il riciclo delle penne da insulina usate. Il progetto, partito da alcune grandi città, si sta espandendo in altre aree del paese, con l'obiettivo di trasformare un rifiuto speciale in una risorsa preziosa.

Gaetano Manfredi, presidente Anci e sindaco di Napoli, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione tra comuni e aziende per promuovere un'economia circolare applicata alla salute e una gestione sostenibile dei rifiuti, in linea con gli obiettivi di transizione ambientale delle città italiane





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