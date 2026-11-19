Il governo italiano approva un piano da 1 miliardo di euro per l'adeguamento sismico dei Campi Flegrei. Un'operazione complessa per 500mila residenti in un'area di alto rischio vulcanico.

Il terremoto di magnitudo 4.7 verificatosi il 31 luglio 2026 ha scosso violentemente Pozzuoli, trasformando la notte in un'esperienza traumatica per migliaia di abitanti. Antonio Impesi, un barista di 47 anni, era nel suo bagno quando le scosse hanno fatto tremare l'edificio, costringendolo a fuggire nudo con in braccio il figlio di quattro anni terrorizzato. L'evento sismico ha reso inagibile la sua abitazione, evidenziando la crescente instabilità di un'area che ospita oltre 500mila persone.

Il Piano Governativo da Un Miliardo di Euro

Di fronte all'emergenza, il governo guidato da Giorgia Meloni ha approvato a ottobre un piano decennale finanziato con un miliardo di euro. L'obiettivo principale è finanziare fino al 70% i costi per l'adeguamento sismico delle case danneggiate, permettendo ai residenti di rientrare in sicurezza. Questo pacchetto economico rappresenta la risposta diretta alle pressioni della comunità locale e alla necessità di intervenire su infrastrutture vulnerabili.

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Nello Musumeci, ministro per la protezione civile, ha chiarito che lo Stato non promette l'eliminazione del rischio vulcanico, ma si assume il dovere di ridurre l'esposizione e la vulnerabilità della popolazione. Il piano include anche il miglioramento dei piani di evacuazione di emergenza, una misura cruciale dato che i terremoti negli ultimi anni si sono intensificati a causa della spinta di gas e magma dal sottosuolo.

Reazioni dei Residenti e Sfide Politiche

La rabbia e l'ansia della popolazione hanno trovato sfogo il mese scorso, quando circa 700 residenti dei comuni colpiti, accompagnati dai sindaci, si sono recati a Roma. I cittadini hanno chiesto meno burocrazia e più risorse per accelerare gli interventi di messa in sicurezza. Carlo Doglioni, ex presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha sottolineato che la percezione del pericolo è cambiata radicalmente, spingendo gli abitanti a richiedere azioni concrete.

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Ministro Musumeci ha inoltre annunciato la possibilità di incentivare finanziariamente le persone a lasciare volontariamente la zona, almeno nelle aree dove le case sono molto danneggiate o il rischio è elevato. Tuttavia, ha ammesso che incoraggiare il trasferimento degli abitanti è una "questione politicamente molto delicata", dato il valore immobiliare e l'attaccamento emotivo delle famiglie alla loro terra.

Monitoraggio Scientifico e Rischi Vulcanici

La zona dei Campi Flegrei, una supervulcano che copre più di cento chilometri quadrati, è sotto stretta sorveglianza dall'Osservatorio vesuviano. Le autorità monitorano costantemente l'attività sismica, l'emissione di gas tossici e il ritmo dell'innalzamento del terreno, che da 1950 ha fatto sollevare Pozzuoli di 4,6 metri. Nonostante la bellezza del paesaggio e la storia lunga millenni, la minaccia rimane latente.

Christopher Kilburn, direttore dell'Hazard centre dell'University College di Londra, ha spiegato che non ci sono prove certe di un'eruzione imminente, ma il rischio di evacuazione di massa non può essere escluso. Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio, ha rassicurato sulla capacità degli strumenti di segnalare tempestivamente eventuali segni precursori, permettendo alla popolazione di allontanarsi in tempo.

Il caso di Antonio Impesi, con i suoi 5.700 concittadini costretti a lasciare le case dopo la scossa di luglio, testimonia l'impatto concreto di queste decisioni. La comunità affronta il delicato equilibrio tra la bellezza naturale dell'area, ispiratrice di Dante Alighieri, e la necessità di sopravvivere in cima a un vulcano attivo e instabile.