Campi Flegrei: Terra Trema e il Suolo Si Sposta. L'Osservatorio Vesuviano Monitora il Bradisismo

Nuovi stimoli del bradisismo nella zona dei Campi Flegrei. L'Osservatorio Vesuviano registra spostamenti del suolo e nuove ricerche forniscono informazioni importanti sulla genesi del fenomeno.

La Terra trema e cambia, il suolo si solleva o si abbassa. L' Osservatorio Vesuviano dell'INGV ha registrato importanti spostamenti del suolo nell'area dei Campi Flegrei dopo un recente sciame sismico. I dati, contenuti nei bollettini di sorveglianza settimanale e mensile dell'Osservatorio, mostrano uno spostamento planimetrico di circa 2 centimetri nell'area dei Campi Flegrei e uno spostamento maggiore di circa 1 centimetro vicino al Monte Olibano.

Ipotizzando un legame tra questi spostamenti e il fenomeno del bradisismo, l'Osservatorio segnala che il sollevamento del suolo nell'area di massima deformazione, nel centro storico di Pozzuoli, ha raggiunto una velocità media di circa 20 millimetri al mese tra la metà di aprile e agosto 2024, per poi diminuire a circa 10 millimetri al mese da fine agosto. A febbraio 2025, è stato registrato un sollevamento massimo di circa 1 centimetro alle stazioni ubicate nella zona di massima deformazione, con valori in rapida diminuzione allontanandosi dal centro della caldera. Dopo lo sciame sismico del 15-19 febbraio 2025, sono stati registrati sollevamenti del suolo con una media mensile di circa 30 millimetri fino a fine marzo, per poi stabilizzarsi intorno ai 15 millimetri al mese. La stazione Gnss del Rione Terra ha registrato circa 32 centimetri di sollevamento dal gennaio 2024, l'inizio della fase attuale di 'unrest'.Un recente studio pubblicato sulla rivista Solid Earth, condotto da ricercatori di diverse Università italiane (Napoli e Pisa), in collaborazione con la società Steam srl, specializzata nello sviluppo di tecnologie energetiche geotermiche, ha contribuito a comprendere meglio il bradisismo in corso nell'area. Lo studio, basandosi su dati geologici e geofisici, ha elaborato un modello concettuale del sistema magmatico-idrotermale della Solfatara, dimostrando che la crisi bradisismica è generata dalla pressurizzazione graduale dell'acquifero intermedio, situato a 2,7 - 4,0 km di profondità.Questo modello fornisce nuovi elementi per monitorare la evoluzione del fenomeno e comprendere gli scenari futuri, aiutando a gestire i rischi associati al bradisismo nella regione





