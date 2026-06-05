Campioni del Mondo - Italy Loves Unesco: l'Arena di Verona celebra i patrimoni Unesco italiani

Evento speciale in diretta dall'Arena di Verona condotto da Milly Carlucci per festeggiare i 61 siti italiani dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Protagonisti le stelle della lirica, Gigi D'Alessio e Sal Da Vinci, in una serata che unisce musica, cultura e tradizione enogastronomica.

L'Arena di Verona ospita un evento speciale dedicato ai 61 siti italiani riconosciuti come Patrimonio dell'Umanità dall' Unesco . La trasmissione, intitolata Campioni del Mondo - Italy Loves Unesco , è condotta da Milly Carlucci e celebra i tesori culturali e paesaggistici del nostro Paese.

Durante la serata, le più celebri stelle della lirica si esibiscono accompagnate dall'Orchestra e dal Coro dell'Arena, offrendo un repertorio che spazia dalle arie più famose a brani legati al tema del patrimonio. L'evento vuole anche raccontare, attraverso immagini e interviste, il percorso artistico e umano di personaggi che hanno contribuito a valorizzare la cultura italiana, come il cantautore Sal Da Vinci.

Parallelamente, il cantante Gigi D'Alessio, reduce da un trionfale concerto allo Stadio Maradona di Napoli, partecipa all'iniziativa, confermando il legame tra musica popolare e identità nazionale. La serata si articola in diversi momenti, tra cui la preparazione di una grande cena popolare che coinvolge le comunità locali, simbolo di aggregazione e tradizione. Tra i brani eseguiti spicca Largo al factotum, tratto dal Barbiere di Siviglia, a sottolineare il connubio tra opera e cultura popolare.

L'evento, trasmesso in diretta dall'Arena, punta a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della tutela dei beni Unesco, mostrando come l'Italia ne sia ricca e variegata. Grazie alla partecipazione di artisti di diversa estrazione, la serata riesce a unire generi e pubblici, trasformando la celebrazione in un vero e proprio show televisivo di successo





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