La terza edizione dei Campioni per la Salute Awards si terrà a Roma il 27 novembre 2026 presso l'Hotel St. Regis. L'evento unisce sport, spettacolo e impresa per promuovere la cultura della prevenzione sanitaria. Patronati istituzionali e partecipazione di ospiti d'eccezione segneranno questa serata di gala dedicata al benessere e all'inclusione sociale.

Riprende con grande slancio l'iniziativa culturale e sociale nota come Campioni per la Salute Awards, un appuntamento di rilevanza nazionale che si terrà nella capitale romana in occasione della terza edizione prevista per il venerdì 27 novembre 2026.

L'evento, ospitato nell'elegante cornice dell'Hotel St. Regis, rappresenta un punto di incontro cruciale tra il mondo dello sport, dell'imprenditoria e dello spettacolo, con l'obiettivo primario di promuovere una cultura radicata nella prevenzione sanitaria e nel benessere generale. La conduzione della serata è affidata a una giornalista e conduttrice televisiva di grande esperienza, la quale guiderà gli ospiti attraverso un percorso emotivo e informativo che alterna testimonianze personali, momenti di riflessione approfondita e intrattenimento di qualità, culminando nella prestigiosa cerimonia di assegnazione dei premi.

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Patrocini istituzionali e ruolo di Summeet

L'iniziativa, che gode del patronato di istituzioni prestigiose quali il Ministero della Salute, la Regione Lazio, l'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, la Croce Rossa Italiana, Sport e Salute, Giffoni Sport e la Fondazione Artemisia Ets, mira a valorizzare l'attività fisica e la cultura del benessere come veri e propri strumenti di crescita sia individuale che sociale. Matteo Bruno Calveri, CEO di Summeet, sottolinea come il progetto ponga in relazione ambiti apparentemente distanti ma accomunati dalla capacità di incidere positivamente sulla vita delle persone, ribadendo la convinzione che una serata di questo tipo possa unire sportivi, professionisti e personaggi famosi attorno a un messaggio condiviso di prevenzione e attenzione al benessere.

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L'ideatrice e organizzatrice Lorena Rutigliano precisa che l'intento non è solo riconoscere i traguardi agonistici o professionali, ma soprattutto celebrare l'impatto positivo che i premiati generano nella società, diffondendo valori di inclusione, impegno civile e crescita culturale. La cena di gala vedrà la presenza di una rosa di ospiti d'eccezione, tra cui esponenti delle istituzioni come gli ex ministri Roberto Speranza e Federico D'Incà, figure dell'imprenditoria come Vincenzo Onorato e Marco Rettighieri, e volti noti dello spettacolo quali Maria Grazia Cucinotta e Beppe Convertini, oltre a numerosi protagonisti dello sport nazionale, a testimonianza del successo e della rilevanza del progetto.