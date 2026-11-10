Campo largo, il programma si scrive in tavoli tematici di due ore

Il Pd coordina le call della coalizione per il programma del campo largo, con riunioni di due ore e 12 minuti di intervento per partito. Il rischio è replicare le 241 pagine dell'Unione di Romano Prodi.

Il programma del campo largo prende forma attraverso una serie di tavoli tematici convocati dal Partito Democratico, mentre la segretaria Elly Schlein ha raccomandato ai partecipanti di essere stringati. L'invito è stato rivolto da Davide Baruffi ai rappresentanti dei partiti della coalizione, che secondo il racconto hanno accolto la richiesta con una certa irritazione. Baruffi, secondo quanto riportato, agisce su indicazioni provenienti dai vertici del partito.

Il laboratorio è entrato nel secondo giorno di un calendario fitto e puntiglioso, con riunioni di due ore ciascuna. Il timore dichiarato è quello di ripetere l'esperienza dell'Unione di Romano Prodi, che alla vigilia delle elezioni del 2006 presentò un programma di 241 pagine, elaborato da un tavolo di 13 persone.

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Come funzionano i tavoli tematici del programma

Il Partito Democratico fa partire ogni giorno il link della call dal proprio computer, e l'invito si diffonde sulle chat della coalizione. Per ciascun tema si collegano i delegati designati dai partiti, che cambiano da una seduta all'altra.

Possono partecipare i capigruppo parlamentari, soluzione favorita dal Movimento 5 Stelle, oppure i responsabili dei singoli settori di ciascun partito, o ancora entrambi. La coalizione del campo largo conta dieci componenti, tra cui Pd, M5s, Avs, Italia viva, Più Europa, Psi, Più Uno, Centro democratico e Progetto civico.

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Il calendario prevede temi molto ampi affrontati in due ore, dalle 9 alle 11, con dieci interventi per volta e dodici minuti a partito. Lunedì 9 novembre sono stati trattati gli enti locali e il Sud, mentre martedì 10 novembre il tavolo ha affrontato clima, energia e giusta transizione, ambiente, difesa del territorio, agricoltura e biodiversità, mobilità sostenibile e infrastrutture.

Per forza di cose, alcuni tavoli dovranno essere riconvocati una seconda e forse una terza volta. Sugli enti locali ogni soggetto ha potuto intervenire già lunedì, mentre il confronto sul Sud proseguirà in una seconda riunione mercoledì pomeriggio. Sul tema ambiente, dopo una prima sessione non completata, il Pd ha chiesto a tutti di produrre un documento diviso per capitoli da inviare entro 48 ore.

Le posizioni dei partiti e la linea del silenzio

I partiti hanno scelto di mantenere il silenzio sul merito dei confronti, una scelta che richiama l'esperienza dell'Unione. Il programma di allora finì sui giornali soprattutto per le divisioni tra le forze politiche, ad esempio sui Pacs e sulle coppie di fatto, antesignane delle unioni civili.

Secondo quanto raccontato dai partecipanti, sugli enti locali non ci sarebbero stati distinguo. Ci si aspetta invece che il Movimento 5 Stelle e i Verdi chiedano di fissare nel programma la loro contrarietà a inceneritori, Tav e grandi opere, ma finora queste posizioni non risultano ancora formalizzate nei documenti da inviare al tavolo.

Riccardo Magi, segretario di Più Europa, ha scherzato in Transatlantico sulla mole dei temi, sostenendo che c'è materia per cinque ministeri. Magi ha già prenotato un posto al tavolo per giovedì 12 novembre, quando si discuteranno diritti, democrazia, parità di genere e immigrazione al mattino, e politica estera comune, pace, Europa e difesa comune nel pomeriggio.

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Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, invita a guardare il lato positivo del confronto e replica ai giornalisti che criticano il metodo sostenendo che, se non si fa il programma, non va bene, e se lo si fa, nemmeno. Il tempo a disposizione, secondo le ricostruzioni, viene in gran parte consumato dai primi interventi, più lunghi del previsto.

Il calendario dei prossimi tavoli e le ricadute

Il calendario prosegue mercoledì 11 novembre con lavoro, salari, professioni e pensioni. Venerdì 13 novembre è prevista una doppia sessione, con sanità pubblica, welfare, terzo settore, disabilità e diritto all'abitare al mattino, e scuola, università, ricerca, nidi e giovani al pomeriggio.

La fase conclusiva prevede il lunedì il tema dell'economia, con giustizia fiscale, politica industriale e innovazione, turismo, intelligenza artificiale e strategia per la crescita, e il martedì giustizia, legalità, lotta alla criminalità organizzata e sicurezza. Per i cittadini, il risultato finale dipenderà dalla capacità dei partiti di trasformare decine di ore di confronto in un documento sintetico.

Il rischio politico, secondo quanto emerge dalle cronache, è che il programma diventi troppo lungo e frammentato, come accadde al testo presentato da Romano Prodi nel 2006. La scelta del Pd di chiedere sintesi e documenti scritti entro 48 ore indica la volontà di evitare quella dinamica, anche se il merito delle posizioni resta per ora in larga parte non dichiarato.