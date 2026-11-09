Campus Salute 2026: Screening e Visite Gratuite a Roma dal 12 al 14 Novembre

Dal 12 al 14 novembre 2026, Roma ospita il terzo Campus Salute con screening gratuiti per tumori e patologie croniche. Interventi di endocrinologia, cardiologia e nutrizione organizzati dall'associazione con status Onu.

Dal 12 al 14 novembre 2026, Roma sarà la sede centrale del terzo Campus Salute Ets, un evento di grande importanza sanitaria che offrirà visite mediche e controlli specialistici completamente gratuiti a tutta la cittadinanza. L'iniziativa, organizzata dall'associazione no-profit con status consultivo Onu, punta a garantire l'accesso alle cure e a potenziare la cultura della prevenzione attraverso screening mirati e consulenze mediche dirette.

Il Programma degli Screening e i Contatti Medici

Il programma previsto prevede la disponibilità di professionisti in diverse specialità chiave, tra cui endocrinologia, cardiologia, ginecologia, andrologia, urologia, neurologia, nefrologia e chirurgia vascolare. Per le donne, saranno attivi presidi specifici per lo screening del tumore al seno, mentre per gli uomini e le donne over cinquanta sarà possibile ritirare gratuitamente il kit per il test del cancro al colon retto o effettuare controlli dedicati al virus del papilloma.

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Oltre alle indagini diagnostiche, l'evento includerà spazi dedicati a temi trasversali come la nutrizione e la salute mentale. L'obiettivo è fornire un supporto olistico che vada oltre la semplice diagnosi, offrendo strumenti per migliorare il benessere generale. I medici presenti collaboreranno con strutture come l'Ospedale Sapienza e l'AOU Sant'Andrea per garantire un livello di assistenza elevato.

Apertura Istituzionale e Stakeholder Coinvolti

La cerimonia di apertura è fissata per giovedì 12 novembre alle ore 15, con la partecipazione di figure istituzionali di alto profilo. Tra gli ospiti confermati ci sono il ministro della Salute, il viceministro del Lavoro Maria Teresa Bellucci, l'assessore regionale ai Servizi Sociali Massimiliano Maselli, e Pasquale Antonio Riccio, presidente di Campus Salute Ets. La manifestazione gode del patrocinio morale di Roma Capitale.

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A coordinare l'evento è l'Aps-Ets Campus Salute in stretta collaborazione con Asl Roma 1 e l'Ordine dei Medici di Roma. La rete di partner è ampia e include l'Università Sapienza di Roma, l'Associazione Egoi-Pcos-Pmos, Lo. Li. Pharma, Bruno Farmaceutici e associazioni di medici liberi professionisti come Amolp e Agunco, oltre all'intervento dell'Upmc Salvator Mundi International Hospital.

La Missione del Campus e la Povertà Sanitaria

Pasquale Antonio Riccio ha sottolineato come la missione principale sia diffondere cultura sanitaria per contrastare le condizioni di vita disagiate nelle periferie. L'associazione denuncia un fenomeno di povertà sanitaria in cui milioni di italiani rinunciano alle cure per motivi economici, pur in un sistema sanitario che rimane un'eccellenza globale. L'intento è supportare il Servizio Sanitario Nazionale creando network basati sul volontariato.

Questa azione si inserisce nel quadro del Piano nazionale della prevenzione 2026-2031, approvato recentemente. Il piano pone al centro la persona e le comunità, promuovendo la salute come bene comune e sostenendo lo sviluppo sostenibile. Il principio di "Salute in tutte le politiche" diventa fondamentale per ridurre le disuguaglianze e favorire collaborazioni intersettoriali.

Visioni su Prevenzione e Stile di Vita da Annamaria Colao

Annamaria Colao, vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità e ordinaria di Endocrinologia, ha evidenziato come la prevenzione richieda pazienza ed educazione quotidiana. La dottoressa Colao invita a recuperare abitudini sane, evidenziando come l'alimentazione corretta, l'esercizio fisico e il rispetto dei bioritmi siano essenziali. La sua visione include anche la necessità di un ritorno al modello mediterraneo e allo stare insieme in famiglia.

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Secondo la professoressa Colao, lo stress è un fattore critico nell'insorgenza delle malattie e va contrastato riducendo l'esposizione a tossici moderni come alcol, fumo, farmaci, droghe e l'uso eccessivo di apparecchi elettronici. Invece di guardare solo al futuro digitale, la prevenzione richiede di recuperare valori tradizionali che abbassano lo stress e proteggono la salute a lungo termine.