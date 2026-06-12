Can Yaman al Taormina Film Festival: "Una commedia per reinventarmi e improvvisare in italiano"

L'attore turco presenta al festival siciliano il suo nuovo film, una commedia che gli permetterà di sperimentare l'autoironia e l'improvvisazione nella lingua italiana, dopo cinque anni di studio. Un'occasione per evolvere oltre l'immagine del eroe.

Il red carpet del Taormina Film Festival ha visto la partecipazione di Can Yaman , attore turco di fama internazionale, che ha parlato del suo nuovo progetto cinematografico, una commedia che segna una svolta nella sua carriera dopo l'interpretazione di Sandokan .

Yaman ha espresso entusiasmo per il ruolo, definendolo un personaggio geniale ma socialmente inetto, in cui dovrà mettere in pratica l'autoironia, una modalità recitativa per lui nuova.ha sottolineato l'importanza di questa opportunità perché gli consentirà di improvvisare in italiano, lingua che ha studiato approfonditamente nei cinque anni trascorsi in Italia, superando le iniziali difficoltà. L'attore ha dichiarato che raggiungere questo livello di padronanza linguistica gli permette di godere appieno della possibilità di esprimersi liberamente, segnando una maturazione artistica e personale significativa.

Il progetto, che yet to be titolato, rappresenta quindi un passo cruciale per la sua evoluzione professionale, allontanandosi dai ruoli da eroe per esplorare una vena comica e più introspettiva





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