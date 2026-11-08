Can Yaman riceve il Telegatto e annuncia il debutto al cinema

Can Yaman ha ricevuto il Telegatto nella vigilia del suo 37esimo compleanno e ha svelato i prossimi progetti, tra una serie thriller spagnola e il primo film.

Can Yaman è stato protagonista di un evento sabato 7 novembre, alla vigilia del suo 37esimo compleanno, dove ha ricevuto il Telegatto, un prestigioso riconoscimento che ha concluso in bellezza la sua giornata. Davanti a un pubblico gremito, l'attore turco ha parlato dei suoi progetti di lavoro e ha svelato in anteprima i suoi impegni futuri.

Nel corso dell'incontro, Can Yaman ha annunciato le novità che riguardano la sua carriera, a partire da una serie thriller spagnola in cui interpreta un agente segreto e dal suo debutto nel cinema. Le informazioni fornite dall'attore riguardano sia il lavoro sia la sua crescita personale, con particolare attenzione alle sfide che lo attendono nei prossimi mesi.

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Il Telegatto e la serie thriller spagnola

Can Yaman interpreta un agente segreto nella serie thriller spagnola, un ruolo che, secondo le sue parole, gli somiglia molto. Il personaggio è anche romantico, perché sacrifica la propria vita per le donne che ama.

Yaman ha spiegato che il suo agente resta ricercato in tutta la Spagna, ma non si arrende e fa di tutto per salvare le persone a cui tiene. Per l'attore si tratta di un personaggio capace di far sognare e innamorare il pubblico, e ha dichiarato di sperare di essere stato all'altezza del compito.

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Lo studio del portoghese e il mercato brasiliano

Per rispondere alle richieste internazionali, Can Yaman ha iniziato a studiare la lingua portoghese. Ha spiegato di seguire lezioni con una professoressa per quattro ore al giorno, con l'obiettivo di imparare la lingua in tre o quattro mesi.

L'impegno, secondo l'attore, non riguarda solo il lavoro ma anche il rapporto con le persone. Yaman ha raccontato di riuscire ora a interagire meglio con chi incontra e di aver cominciato a comprendere i messaggi che gli arrivano dal Brasile.

Nel commentare la propria crescita, Can Yaman ha affermato di voler conquistare altri mercati e di voler continuare a sorprendersi scoprendo nuove cose. Ha aggiunto che, a suo giudizio, il segreto per restare giovani è continuare a imparare e allenare la mente, e ha espresso il desiderio di costruire un percorso unico, senza imitare nessuno e senza essere imitato.

Il debutto al cinema e i prossimi passi

Il debutto di Can Yaman sul grande schermo lo vedrà interpretare un attore che si innamora di un'intellettuale. Le riprese del film sono previste a partire dal mese di febbraio, come riportato dall'attore durante l'incontro.

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Nel ricordare il momento più emozionante della sua carriera recente, Yaman ha citato l'esperienza legata a X Factor con Irama, sottolineando in particolare un momento alle Last Call, quando il cantante gli ha detto che riconoscerebbe la sua voce tra mille. Sono proprio questi ricordi, insieme ai nuovi progetti, a delineare la fase professionale che l'attore sta affrontando dopo il riconoscimento ricevuto.