Can Yaman svela la sua villa di lusso a Madrid: piscina privata e design minimal

L'attore turco Can Yaman ha mostrato attraverso i social la sua dimora madrilena, una villa con piscina privata, giardino curato e interni dal design minimal, simbolo del suo stile di vita internazionale. La proprietà, situata in un'area urbana ma con un'atmosfera riservata, offre un perfetto equilibrio tra privacy e comfort, con ampie vetrate che inondano gli spazi di luce naturale. Il giardino e la piscina turchese sono i punti focali per il relax dell'attore tra i set cinematografici e le riprese delle sue serie TV. Gli interni, caratterizzati da materiali pregiati e una palette neutra, esprimono un lusso sobrio e ricercato, in linea con l'immagine di Yaman, star amata in Italia, Turchia e Spagna.

L' attore turco Can Yaman mostra ai suoi follower il suo rifugio di lusso a Madrid, una villa con piscina privata , ampie vetrate panoramiche e un design minimal .

La sistemazione, che sembra uscita dalle pagine di una rivista di architettura, riflette il suo profilo sempre più internazionale, essendo ormai di casa tra Italia, Turchia e Spagna. Il cuore della residenza è lo spazio esterno: un giardino privato con un manto erboso perfettamente curato, incorniciato da alberi rigogliosi che garantiscono privacy nonostante la posizione urbana. Al centro, una piscina di colore turchese con acque cristalline, dove l'attore si concede tuffi rilassanti tra un ciak e l'altro.

Negli interni, il leitmotiv è l'essenzialità di lusso, con linee pulite, materiali ricercati e un'atmosfera ovattata, tipica delle residenze esclusive che puntano all'eleganza senza ostentazione. Le immagini, condivise nelle sue storie Instagram, offrono uno sguardo esclusivo sulla sua vita lontano dai riflettori, confermando il suo status di celebrity globale





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