Can Yaman trionfa al Taormina Film Festival 2026: l'intervista tra confessioni e nuovi progetti

L'attore turco Can Yaman ha emozionato il pubblico di Taormina, svelando i segreti della sua formazione, il legame con l'Italia e le sfide della sua carriera artistica.

Il Taormina Film Festival 2026 ha vissuto uno dei suoi momenti più intensi e carismatici con l'arrivo di Can Yaman . L' attore turco , ormai diventato un'icona internazionale, ha letteralmente incantato la platea riunita presso il Palazzo dei Congressi, trasformando l'incontro in un evento di portata quasi pop.

L'accoglienza è stata travolgente, con un pubblico composto da diverse generazioni che ha manifestato il proprio affetto attraverso applausi scroscianti e grida d'ammirazione. Yaman non ha solo mostrato la sua indiscussa bellezza fisica, ma ha saputo conquistare gli astanti con una sensibilità rara, un'intelligenza acuta e una naturale autoironia che hanno reso l'esperienza molto più di una semplice intervista, trasformandola in un vero e proprio viaggio antropologico nella mente di un artista in continua evoluzione.

Durante il colloquio, l'attore ha ripercorso le tappe fondamentali della sua crescita, attribuendo gran parte della sua determinazione all'influenza della madre. Raccontando che lei fosse un soldato, ha spiegato come l'educazione ricevuta fosse basata sulla disciplina e sull'importanza fondamentale della cultura e delle lingue straniere. Questo percorso lo ha portato prima in una scuola americana e successivamente nel liceo scientifico italiano di Istanbul, gettando le basi per un rapporto viscerale e profondo con la lingua e la cultura italiana.

La sua ambizione giovanile non era legata al mondo dello spettacolo, bensì al diritto: Yaman ha infatti conseguito una laurea in Giurisprudenza con il sogno di diventare un avvocato internazionale specializzato in diritto marittimo. Tuttavia, una volta entrato nel mondo del lavoro, ha scoperto che la rigidità della professione forense non era compatibile con la sua indole energica e dinamica.

La sensazione di noia e il bisogno di sfogare la propria vitalità lo hanno spinto a cercare una strada professionale più idonea al suo carattere, portandolo infine verso l'arte della recitazione. Un punto centrale della discussazione è stato l'impatto di Sandokan, ruolo che ha richiesto un impegno fisico e mentale radicale. L'attore ha descritto il processo di trasformazione come un percorso drastico, che ha comportato un rigoroso regime alimentare per raggiungere la forma fisica ideale del personaggio.

Ha rivelato inoltre l'influenza di Roberto Benigni, di cui ammira profondamente la capacità di improvvisazione, elemento che cerca di integrare nelle sue performance. Riguardo al futuro, ha rassicurato i fan confermando che una seconda stagione di Sandokan è prevista, sebbene non sia ancora stata definita la data esatta. Yaman ha accennato inoltre a un nuovo progetto comico in cui interpreterà un avvocato, un personaggio che è un genio nel lavoro ma un disastro nelle relazioni sociali.

Per questo ruolo, l'attore tornerà a scavare nei ricordi della sua infanzia, recuperando quella versione di se stesso definita come un secchione asociale, dimostrando come ogni fase della vita, anche quella più timida, possa diventare materiale prezioso per l'arte. Infine, Can Yaman ha affrontato con onestà il tema della percezione pubblica e il rischio del typecasting. Ha spiegato come il successo travolgente di un singolo ruolo possa diventare una prigione, portando il pubblico a identificare l'attore esclusivamente con quel personaggio.

Per evitare di rimanere intrappolato in questo meccanismo, ha sottolineato l'importanza della resilienza e dell'ostinazione. Mentre alcuni artisti accettano di interpretare lo stesso ruolo per decenni, lui ha scelto di correre rischi, uscendo dalla propria zona di comfort. Questo desiderio di evoluzione lo ha spinto a cambiare paese, lingua e generi cinematografici, decidendo di lasciare la Turchia dove era associato quasi esclusivamente alle commedie romantiche.

La sua sfida attuale è quella di ridefinire la propria immagine, dimostrando che dietro l'estetica di un idolo pop batte il cuore di un attore desideroso di sperimentare e di essere riconosciuto per la sua versatilità e per la sua capacità di reinventarsi costantemente





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