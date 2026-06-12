Canada‑Bosnia su Rai 1 e Stati Uniti‑Paraguay su Dazn: date, orari e spettacoli di apertura del mondiale

Il Canada apre il gruppo B contro la Bosnia alle 21.00 del 12 giugno, in chiaro su Rai 1, mentre gli Stati Uniti affrontano il Paraguay nelle prime ore del 13 giugno su Dazn; entrambe le partite saranno precedute da cerimonie con Alanis Morissette, Michael Bublé e Katy Perry.

Il prossimo venerdì 12 giugno il torneo mondiale di calcio prosegue con la prima sfida del gruppo B, in cui i padroni di casa, il Canada , affrontano la Bosnia.

La partita, che avrà inizio alle ore 21.00, sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 con una pre‑visione a partire dalle 20.30, mentre il servizio di streaming gratuito di RaiPlay consentirà di seguirla online. La telecronaca sarà curata da Giuseppe Galati, affiancato da Daniele Adani, entrambi noti per la loro competenza tattica e la capacità di coinvolgere il pubblico.

L'incontro sarà preceduto da una cerimonia d'apertura organizzata dal Canada, che vedrà la partecipazione di artisti di fama internazionale come Alanis Morissette e Michael Bublé, pronti a dare il via al festoso appuntamento sportivo. Nella serata successiva, nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno, alle ore 03.00 (ora italiana), sarà il turno degli Stati Uniti, anch'essi co‑ospitanti del torneo, che sfideranno il Paraguay.

La trasmissione avverrà esclusivamente su Dazn, piattaforma che offrirà anche il servizio di streaming in diretta. Si tratta dell'esordio del nuovo commissario tecnico della nazionale statunitense, Mauricio Pochettino, che avrà la sua prima occasione per mostrare le scelte tattiche e le impostazioni di gioco della sua squadra. Anche in questo caso la partita sarà preceduta da un spettacolo inaugurale, questa volta con la presenza scenica della pop star Katy Perry, che intratterrà i tifosi con un concerto dedicato.

Le prime giornate del torneo hanno già regalato emozioni. Giovedì 11 giugno, nella giornata inaugurale, il Messico, titolare della nazione ospitante, ha conquistato una netta vittoria per 2‑0 contro il Sudafrica grazie ai gol di Quinones e del prolifico Raul Jimenez. Contestualmente, la Corea del Sud ha superato la Repubblica Ceca per 2‑1, assicurandosi i primi tre punti in classifica.

Questi risultati hanno già delineato un quadro interessante per la fase a gironi, dove la lotta per la qualificazione sarà accesa fin dal primo turno. Gli appassionati potranno seguire tutti i dettagli, le statistiche e i commenti degli esperti attraverso i canali televisivi e le piattaforme digitali indicate, mantenendo alta l'attenzione sullo svolgimento del mondiale e sulle performance delle squadre in gara





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