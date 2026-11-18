Il primo ministro canadese Mark Carney annuncia nuovi accordi finanziari con la Cina a Shenzhen. Obiettivo: ridurre la dipendenza dagli USA e stabilizzare i mercati globali.

Shenzhen, 18 novembre 2026 - Il governo canadese ha avviato un significativo riorientamento della propria politica economica estera, sottolineando una strategia mirata a diversificare le partnership internazionali. Il primo ministro Mark Carney ha annunciato ufficialmente durante il vertice dei CEO dell'APEC tenutosi a Shenzhen, nel Guangdong, che il Canada sta intensificando i propri legami con la Cina. L'obiettivo primario di questa mossa diplomatica ed economica è quello di ridurre la storica dipendenza del Paese nordamericano dagli Stati Uniti, un alleato tradizionale che ha imposto dazi significativi sulle merci canadesi.

Nuovi Strumenti Finanziari e Swaps Valutari

Mark Carney ha rivelato che Canada e Cina hanno preso misure concrete per ampliare l'accesso reciproco dei rispettivi mercati per le istituzioni finanziarie. Questa apertura mira a fornire agli due Paesi gli strumenti necessari per agire con decisione in momenti di stress finanziario globale. Durante il suo intervento, il premier ha sottolineato che la diversificazione delle valute e dei canali di pagamento è essenziale per evitare che le interruzioni si diffondano rapidamente nel sistema economico internazionale. Le due nazioni hanno inoltre rinnovato l'accordo di swap valutario tra le rispettive banche centrali, consentendo un'emissione diretta delle valute l'una dell'altra per facilitare gli scambi commerciali diretti.

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Riduzione della Dipendenza dagli Stati Uniti

Una delle pietre angolari della strategia economica guidata da Mark Carney consiste nel diminuire l'elevata dipendenza del Canada dagli Stati Uniti. Dopo il discorso al vertice APEC, Carney ha chiarito che gli obiettivi commerciali statunitensi sono cambiati radicalmente, rendendo necessaria una riccalibrazione delle relazioni bilaterali. Ottawa cerca ora di stabilire un accordo vantaggioso con Washington, ma parallelamente sta investendo nella crescita dei rapporti con la seconda economia mondiale. Il ministro degli esteri Anita Anand ha descritto questo approccio come graduale, necessario dopo anni di relazioni tese tra i due Paesi nordamericani ed asiatici, al fine di garantire maggiore stabilità e resilienza al sistema economico canadese.

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Crescita del Commercio Bilaterale e Tariffe

I risultati di questo riavvicinamento sono già visibili nei dati commerciali, con le esportazioni canadesi verso la Cina aumentate di oltre un terzo nell'anno in corso. Il volume totale degli scambi bilaterali ha raggiunto i 125 miliardi di dollari canadesi, equivalenti a 87 miliardi di dollari statunitensi. Mark Carney ha inoltre segnalato che il Canada ha ripristinato l'accesso al mercato per oltre il 99% dei beni precedentemente soggetti ad azioni tariffarie punitive. Questa apertura ha portato a un accordo preliminare esteso con Pechino, che include la riduzione dei dazi per circa 400 milioni di dollari canadesi di esportazioni canadesi, tra cui carne di maiale congelata e prodotti ittici, in cambio di un'estensione delle misure di remissione per l'acciaio e l'alluminio cinesi fino alla fine del 2026.