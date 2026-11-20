Il vertice Montreal tra Canada e Unione Europea segna un'evoluzione verso legami stretti. Mark Carney e Friedrich Merz definiscono nuove dinamiche geopolitiche e sovranità.

Il vertice tenutosi a Montréal il 29 e 30 ottobre tra il Canada e l'Unione europea ha segnato una svolta strategica per le relazioni transatlantiche. Le due parti hanno concordato di prepararsi proattivamente per un futuro geopolitico caratterizzato dall'ascesa di Donald Trump, senza attendere eventuali cambi di amministrazione negli Stati Uniti. Questo approccio mira a stabilire meccanismi resilienti per il prossimo decennio, evitando la passività e adottando una cooperazione discreta ma efficace.

Evoluzione della formula di associazione

La dichiarazione finale del vertice a Montréal ha escluso il termine "membro associato" per il Canada, una formulazione che era stata discussa ma successivamente rimossa. Questa scelta deriva dalle obiezioni avanzate dalla Germania e da altri paesi europei, tra cui il cancelliere Friedrich Merz, che hanno preferito evitare implicazioni giuridiche premature. Nonostante questa apparente concessione a chi vedeva la rimozione come un passo indietro, l'accordo sulla "associazione sempre più stretta" rappresenta un avanzamento concreto. La precisione terminologica riflette la cautela nel non creare precedenti giuridici che potrebbero influenzare altri candidati, come l'Ucraina o il Regno Unito.

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Sovranità e interessi strategici europei

Il primo ministro canadese Mark Carney interpreta l'avvicinamento all'Europa non come una perdita di autonomia, ma come uno strumento per rafforzare la sovranità nazionale. Questa visione si distingue dall'integrazione tradizionale europea, basata sulla condivisione della sovranità, offrendo ai membri UE una risposta alle pressioni di Washington, Pechino e Mosca, nonché al potere delle grandi imprese tecnologiche non controllate dai parlamenti nazionali. Per i fautori dell'Europa, questa dinamica conferma che l'appartenenza al blocco comunitario è essenziale per garantire la sovranità dei cittadini contro attori globali esterni.

Il ruolo della Francia e della lingua francese

La Francia spinge attivamente per un riavvicinamento con il Canada, riconoscendo l'importanza del Québec nei rapporti bilaterali. Questa alleanza offre all'Europa uno strumento di pressione politica, soprattutto in previsione delle elezioni francesi del 2027 e del possibile arrivo al potere del Rassemblement national. Un rifiuto dell'associazione con il Canada danneggerebbe gli interessi dei canadesi francofoni, creando un leverage diplomatico significativo per Bruxelles. La lingua francese diventa così un ponte strategico che lega le due entità in un contesto di incertezza politica interna alla Francia.

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La diplomazia dell'autolimitazione e l'eredità di Havel

Le strutture parallele immaginate dai dissidenti dell'Europa dell'Est, come descritto da Václav Havel, trovano applicazione nella diplomazia del non detto tra Bruxelles e Ottawa. Mark Carney, citando il saggio di Havel al Forum economico mondiale di Davos a gennaio, ha espresso il rifiuto di prestarsi al gioco politico di Trump, optando per una costruzione di società parallele stabili. Questo approccio, ispirato alla "rivoluzione autolimitata" di Solidarność negli anni Settanta, mira a creare istituzioni durature che resistano alle pressioni esterne, piuttosto che cercare di rovesciare i poteri esistenti con metodi diretti.

Impatto concreto sulle relazioni internazionali

La rimozione di due parole dalla dichiarazione comune a Montréal illustra una strategia di autolimitazione interna sofisticata e consapevole. Le parti coinvolte sanno che qualsiasi concessione fatta al Canada sarebbe stata estesa a Kiev e a Londra, rendendo necessaria una precisione estrema. Questo vertice dimostra che la cooperazione economica e politica rimane attrattiva anche in un'epoca di crisi della globalizzazione. Il Canada offre all'Europa un partner ricco e stabile, anglofono e francofono, capace di innovare le forme di vicinanza internazionale senza generare imbarassi politici, ponendo le basi per una resistenza strutturata al nuovo ordine globale.