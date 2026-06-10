Canada Introduces Bill to Ban Social Media for Under-16s and Regulate AI Chatbots

Il Canada ha introdotto una legge che vieterebbe l'uso dei social media ai minori di 16 anni, con eccezioni per le piattaforme che rispettano standard di sicurezza. Il disegno di legge include anche la creazione di un regolatore digitale per rendere più sicuri i chatbot AI, in risposta a preoccupazioni sollevate da un caso giudiziario contro OpenAI. La misura segue divieti simili in Australia e iniziative in altri paesi europei.

Il governo canadese ha presentato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza digitale che prevede il divieto di accesso ai social media per i bambini sotto i 16 anni, a meno che le piattaforme non rispettino standard di sicurezza specifici.

Questa misura arriva pochi mesi dopo che l'Australia ha introdotto il primo divieto assoluto di social media per i minorenni, con oltre 5 milioni di account di adolescenti disattivati dalle piattaforme. Anche Francia, Danimarca e Polonia stanno valutando inasprimenti delle regole, mentre la Grecia ha annunciato un bando per i minori di 15 anni dal 2027.

Oltre a tutelare i giovani, il provvedimento mira a istituire un regolatore digitale per definire standard di sicurezza, in particolare per i chatbot di intelligenza artificiale, al fine di prevenire rischi come quelli emersi in un recente caso giudiziario contro OpenAI, accusata di non aver segnalato alle autorità piani di attacco pianificati su ChatGPT. Il processo legislativo potrebbe richiedere un anno per l'approvazione e ulteriori 18 mesi per la creazione del regolatore, con una maggioranza parlamentare risicata che potrebbe complicare i tempi considerando la vicina pausa estiva





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