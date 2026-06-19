Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Canada-Qatar, grave infortunio per Koné: il calciatore del Sassuolo portato in barella

Sport News

Canada-Qatar, grave infortunio per Koné: il calciatore del Sassuolo portato in barella
CanadaQatarKoné
📆6/19/2026 5:10 AM
📰leggoit
23 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 47% · Publisher: 51%

Durante la vittoria per 4-0 del Canada contro il Qatar, il centrocampista canadese Koné ha subito un grave infortunio dopo un contrasto di gioco. Trasportato in barella, il suo stato ha scatenato una rissa e l'espulsione del qatariota Madibo. In corso gli accertamenti sull'entità del danno.

Il Canada ha superato agevolmente il Qatar per 4-0 in una partita amichevole, grazie a una prestazione d'eccellenza di Jonathan David . Tuttavia la gara è stata segnata da un brutto infortunio: il calciatore canadese Koné , del Sassuolo , ha subito un grave scontro di gioco ed è stato portato fuori dal campo in barella.

Sull'episodio è scoppiata una rissa tra le due squadre, con l'espulsione del qatariota Assim Madibo dopo revisione al Var. Il qatariota, visivamente scosso, si era subito reso conto della gravità dell'infortunio. Resta ancora da valutare l'entità dei danni e i tempi di recupero, ma la reazione dei compagni di squadra canadesi fa temere un lungo stop. La partita è proseguita senza ulteriori episodi, confermando la superiorità del Canada

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

leggoit /  🏆 40. in İT

Canada Qatar Koné Sassuolo Infortunio Barella Jonathan David Rissa Assim Madibo Var

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Canada-Qatar 5-0, infortunio terribile a Koné e festa rovinata ai MondialiCanada-Qatar 5-0, infortunio terribile a Koné e festa rovinata ai MondialiI padroni di casa dominano con la tripletta di David ma pesa il gravissimo infortunio del centrocampista
Read more »

Canada-Qatar: David scatenato (e ritrovato), ma l'infortunio a Koné rovina la festaCanada-Qatar: David scatenato (e ritrovato), ma l'infortunio a Koné rovina la festaGol, statistiche e classifica del gruppo B ai Mondiali
Read more »

Koné, infortunio choc in Canada-Qatar ai Mondiali: giocatori in lacrime, cosa è successoKoné, infortunio choc in Canada-Qatar ai Mondiali: giocatori in lacrime, cosa è successoIl centrocampista canadese del Sassuolo crolla a terra con la gamba spezzata doop il fallo di Madibo
Read more »

Ismael Kone, infortunio choc in Canada-Qatar ai Mondiali: gamba spezzata, giocatori in lacrimeIsmael Kone, infortunio choc in Canada-Qatar ai Mondiali: gamba spezzata, giocatori in lacrimeA Vancouver all'improvviso cala il silenzio. Ai Mondiali è il 52' di Canada-Qatar, la squadra di casa sta dominando 3-0, ma la festa si interrompe. Il centrocampista del Sassuolo,...
Read more »



Render Time: 2026-06-19 08:09:53