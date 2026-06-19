Canada-Qatar, grave infortunio per Koné: il calciatore del Sassuolo portato in barella

Durante la vittoria per 4-0 del Canada contro il Qatar, il centrocampista canadese Koné ha subito un grave infortunio dopo un contrasto di gioco. Trasportato in barella, il suo stato ha scatenato una rissa e l'espulsione del qatariota Madibo. In corso gli accertamenti sull'entità del danno.

Il Canada ha superato agevolmente il Qatar per 4-0 in una partita amichevole, grazie a una prestazione d'eccellenza di Jonathan David . Tuttavia la gara è stata segnata da un brutto infortunio: il calciatore canadese Koné , del Sassuolo , ha subito un grave scontro di gioco ed è stato portato fuori dal campo in barella.

Sull'episodio è scoppiata una rissa tra le due squadre, con l'espulsione del qatariota Assim Madibo dopo revisione al Var. Il qatariota, visivamente scosso, si era subito reso conto della gravità dell'infortunio. Resta ancora da valutare l'entità dei danni e i tempi di recupero, ma la reazione dei compagni di squadra canadesi fa temere un lungo stop. La partita è proseguita senza ulteriori episodi, confermando la superiorità del Canada





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