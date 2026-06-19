Canada-Qatar, Mondiali: grave infortunio al centrocampista del Sassuolo, frattura alla gamba e operato. Vittoria storica per 6-0 offuscata dal dolore

Nel corso della partita del Mondiale Canada-Qatar, vinta 6-0 dalla squadra di casa, il centrocampista canadese del Sassuolo ha riportato una grave frattura alla gamba dopo uno scontro con il qatariota Madibo, espulso. Il giocatore è stato operato nella notte a Vancouver. Nonostante la storica vittoria, la celebrazione del Canada è stata turbata dall'infortunio e da un acceso diverbio tra i due allenatori che non si sono stretti la mano, seguito da una rissa tra le panchine.

Durante la partita tra Canada e Qatar , valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio, al 52' minuto si è verificato un grave infortunio che ha scosso gli animi.

Il centrocampista canadese, giocatore del Sassuolo, si è scontrato duramente con il qatariota Madibo, il quale è stato successivamente espulso. Il giocatore canadese ha riportato una terribile frattura alla gamba, causata da una torsione innaturale. I compagni di squadra, vedendo la gamba spezzarsi, sono rimasti scioccati, portandosi subito le mani nei capelli.

Il compagno Kone ha immediatamente chiamato i medici, che hanno soccorso il giocatore, immobilizzandolo e portandolo fuori dal campo in barella tra gli applausi del pubblico, segno di solidarietà per la gravità dell'infortunio. La partita è poi terminata con la vittoria del Canada per 6-0, la prima vittoria di sempre dei canadesi in un Mondiale, che li avvicina agli ottavi di finale.

Tuttavia, la gioia per il risultato è stata offuscata dalla preoccupazione per le condizioni del giocatore, che è stato operato nella notte a Vancouver. L'infortunio mette a rischio non solo la sua prosecuzione nel torneo, ma anche la prossima stagione, considerando la natura della frattura. Il giocatore era considerato uno dei pezzi pregiati del mercato, con voci di un possibile trasferimento alla Roma per sostituire l'eventuale partenza dell'altro Koné, Manu.

Al termine della partita, la tensione tra le due squadre è rimasta alta: il commissario tecnico del Canada, Marsch, ha chiesto spiegazioni al collega del Qatar, Lopetegui, ma la risposta non è stata gradita, tanto che i due tecnici non si sono stretti la mano. Inoltre, si è scatenata una rissa tra le due panchine, alimentando un clima di pessimo fair play attorno a un evento sportivo che doveva essere di festa per il Canada





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