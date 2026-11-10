Canada sanziona 11 entità iraniane per programma nucleare

Il ministro Anita Anand annuncia nuove sanzioni del Canada a 11 società iraniane per limitare il finanziamento del programma nucleare e missilistico di Teheran.

Il Canada ha formalmente reimposto sanzioni contro undici entità iraniane, una mossa decisiva annunciata dal ministro degli Esteri Anita Anand martedì in occasione della riunione dei ministri degli esteri del Gruppo dei Sette (G7) a Parigi, in Francia. Le nuove misure mirano esplicitamente a restringere l'accesso della Repubblica Islamica ai finanziamenti e alle tecnologie sensibili, colpendo direttamente i settori industriali legati ai programmi nucleari e missilistici balistici di Teheran.

Dettagli Tecnici delle Misure

Le restrizioni economiche sono state imposte a un gruppo specifico di organizzazioni che, secondo Ottawa, hanno contribuito alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e al programma missilistico balistico del regime iraniano. Tra le entità sanzionate figurano nomi di grande rilevanza nel settore energetico e bancario iraniano, come la Nuclear Fuel Production and Procurement Company, la Nuclear Reactors Fuel Company, la National Iranian Oil Company e la National Iranian Tanker Company. Altre organizzazioni colpite includono Kala Naft, la Naftiran Intertrade Company, Bank Mellat, Bank Melli, l'Iran Bank of Industry and Mine, l'Export Development Bank of Iran e l'Iran Insurance Company.

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Posizione Ufficiale del Canada

Il comunicato ufficiale del ministero degli Esteri canadese cita testualmente il ministro Anita Anand, affermando che la posizione del governo è inequivocabile: l'Iran non deve mai essere autorizzato a ottenere un'arma nucleare. Ottawa giustifica questa decisione ribadendo che Teheran ha ripetutamente fallito nel cooperare con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, l'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, riguardo alle proprie attività nucleari. Inoltre, il Canada sostiene che l'Iran non ha rispettato le disposizioni delle precedenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, violando gli impegni internazionali precedenti.

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Contesto Storico e Geopolitico

Questa re-imposizione delle sanzioni segna un inversione di rotta rispetto alla strategia del 2016, quando il Canada aveva rimosso tali entità dall'elenco a seguito dell'accordo nucleare del 2015 tra l'Iran e le potenze mondiali. Tuttavia, le accuse contro Teheran si sono intensificate negli ultimi anni, con gli Stati Uniti, i loro alleati europei e Israele che accusano l'Iran di utilizzare il proprio programma nucleare per nascondere tentativi di sviluppare la capacità di produrre armi. L'Iran continua a sostenere pubblicamente che il proprio programma è destinato esclusivamente a scopi pacifici e civili, negando qualsiasi intent bellico.

Impatto e Prospettive Future

Il contesto geopolitico in cui queste sanzioni vengono annunciate è particolarmente teso, specialmente considerando che gli Stati Uniti sono entrati in conflitto bellico con l'Iran dopo i raid aerei congiunti condotti da USA e Israele contro la Repubblica Islamica il 28 febbraio. Un funzionario iraniano ha recentemente rivelato a Reuters che Teheran ha inviato una proposta tramite il Qatar per discutere le questioni nucleari, ma le trattative dipendono dal fatto che Washington soddisfi una serie di richieste iraniane. Tra queste richieste figurano l'allentamento delle sanzioni, l'accesso alle attività congelate e il pagamento di riparazioni di guerra, mentre Washington insiste sul fatto che le questioni nucleari debbano essere incluse nei colloqui iniziali. In un'intervista a ottobre, il capo della sicurezza iraniana Mohsen Rezaei ha dichiarato che Teheran sta valutando se revocare il lungo divieto sulle armi nucleari se le ostilità dovessero riprendere, anche se ha precisato che nessuna decisione definitiva è ancora stata presa.