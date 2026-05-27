Canada sposta l'alluminio verso l'Europa mentre la guerra in Iran innalza i prezzi e ridisegna i flussi globali

Il conflitto in Medio Oriente ha ridotto l'offerta di alluminio e scatenato una competizione tra USA e UE per le limitate disponibilità. I premi per il metallo sono saliti a livelli record, spingendo il Canada a reindirizzare le proprie esportazioni dal mercato statunitense, penalizzato dai dazi, verso quello europeo più redditizio.

Analisi: il Canada si rivolge agli Stati Uniti e all' Europa mentre la guerra in Iran fa salire l'alluminio. Il conflitto in Medio Oriente ha ridotto le forniture di alluminio dalla regione, che rappresenta circa il 9% della capacità di fusione globale, innescando una competizione agguerrita tra gli Stati Uniti e l' Europa per le limitate quantità disponibili.

I premi per l'alluminio fisico, ovvero i sovrapprezzi pagati dagli acquirenti rispetto al prezzo di riferimento del London Metal Exchange, sono aumentati drasticamente a causa della scarsità. In Europa, il premium duty-paid ha raggiunto un record di 621 dollari per tonnellata all'inizio di maggio, con un incremento del 73% dall'inizio della guerra in Iran. Negli Stati Uniti, il premium per il Midwest ha toccato un massimo storico di 1,16 dollari per libbra, equivalenti a 2.557 dollari per tonnellata.

Questi livelli estremi hanno spinto i produttori canadesi, tradizionalmente orientati verso il mercato statunitense, a dirottare le proprie esportazioni verso l'Europa, dove la redditività netta (netback) risulta più alta nonostante i costi di trasporto, grazie alla rimozione dei dazi del 50% imposti da Washington sulle importazioni di alluminio. Secondo i dati di Trade Data Monitor, le esportazioni canadesi di alluminio grezzo e leghe sono ammontate a quasi 2,6 milioni di tonnellate lo scorso anno, con una quota del 54% nelle importazioni statunitensi nel primo trimestre del 2025, in calo rispetto al 63% del medesimo periodo del 2024 e al 75% del 2024.

Parallelamente, le spedizioni verso l'Unione Europea, che erano quasi nulle all'inizio dello scorso anno, sono Arrivate a rappresentare tra il 6% e il 40% dei totali mensili tra aprile 2025 e marzo 2026, con un aumento del 276% nel 2024 rispetto all'anno precedente, mentre le consegne verso gli USA sono diminuite del 25% a circa due milioni di tonnellate. L'analista di Bank of America, Michael Widmer, stima che l'Europa nel 2026 potrebbe registrare un deficit di 5,6 milioni di tonnellate di alluminio, superiore al deficit globale di 2,2 milioni e al deficitUSA di 3,8 milioni.

La perdita delle importazioni dal Medio Oriente, pari a circa 1,3 milioni di tonnellate nel 2024 (21% del fabbisogno europeo), si aggiunge alla progress eliminazione dell'alluminio russo dall'UE e alla chiusura dell'impianto Mozal in Mozambico. Perché i produttori canadesi preferiscano l'Europa nonostante il premio statunitense sia più alto in valore assoluto è spiegato dal concetto di netback: dopo aver sottratto dazi, trasporto e altri costi dal prezzo di vendita, il ricavo effettivo per il produttore risulta maggiore nel mercato europeo.

L'esperto Gregory Wittbecker ritiene che il premium USA dovrebbe salire almeno a 1,20 dollari per libbra (2.645 dollari/tonnellata) per rendere nuovamente conveniente il dirottamento delle forniture canadesi verso gli Stati Uniti. Con i prezzi LME intorno a 3.670 dollari per tonnellata, il costo per i consumatori americani tocca i 6.200 dollari per tonnellata, mentre in Europa è di 4.300 dollari per tonnellata.

Questo scenario evidenzia come le decisioni commerciali nel settore delle materie prime siano sempre più guidate da fattori geopolitici e dalla rincorsa all'alluminio a basso contenuto di carbonio, in un contesto di offerta globalmente ristretta e di politiche commerciali protezionistiche che ridisegnano i flussi commerciali tradizionali





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