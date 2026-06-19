Canada travolge il Qatar 6-0, grave infortunio per un giocatore canadese

Il Canada ha vinto 6-0 contro il Qatar in un'amichevole, ma la partita è stata segnata da un grave infortunio a un giocatore canadese dopo uno scontro con Madibo, che è stato espulso. Il calciatore ha riportato una probabile frattura di tibia e perone.

Il Canada ha ottenuto una vittoria schiacciante per 6-0 contro il Qatar in un'amichevole internazionale disputata allo stadio di Vancouver. La partita, dominata dai padroni di casa dal primo all'ultimo minuto, ha visto le reti di Larin, Saliba e un autogol di Al-Mannai.

Tuttavia, il risultato è passato in secondo piano a causa del grave infortunio occorso a un giocatore canadese durante uno scontro di gioco. Al minuto 52, il calciatore si è scontrato violentemente con il centrocampista qatariota Madibo, rimanendo a terra in modo preoccupante. Le immagini hanno scioccato il pubblico presente, con molti compagni di squadra e lo stesso Madibo in lacrime mentre il giocatore veniva portato via in barella sotto gli applausi di tutto lo stadio.

Le prime diagnosi parlano di una frattura scomposta di tibia e perone, ma gli accertamenti medici previsti per domani chiariranno l'entità esatta dell'infortunio e i tempi di recupero. La vittoria del Canada è stata netta e convincente, dimostrando una superiorità tecnica e fisica evidente. Il commissario tecnico Jesse Marsch ha elogiato la prestazione della squadra, ma ha anche sottolineato la necessità di migliorare l'impiego di Jonathan David, attaccante del Lille, che non è riuscito a incidere come al solito.

"Dobbiamo trovare un modo per sfruttare al meglio la sua esperienza", ha dichiarato Marsch in conferenza stampa. Il Canada ha controllato il gioco per tutti i 90 minuti, creando numerose occasioni da gol e mantenendo alta la pressione. Il Qatar, dal canto suo, ha faticato a reagire, anche a causa delle due espulsioni che hanno ridotto la squadra in nove uomini.

La partita ha offerto spunti interessanti per il futuro della nazionale canadese, che si prepara per le prossime sfide internazionali. L'infortunio del giocatore canadese ha gettato un'ombra sulla festa per la vittoria. La dinamica dello scontro è stata drammatica: Madibo, già ammonito, ha tentato un intervento in ritardo su un avversario, causando un impatto violentissimo. L'arbitro ha estratto il secondo cartellino giallo, poi trasformato in rosso, decretando l'espulsione del qatariota.

Il giocatore canadese, nel frattempo, è rimasto immobile a bordo campo, con le mani tra i capelli, in attesa dei soccorsi. Il pubblico e i compagni hanno mostrato grande solidarietà, applaudendolo mentre veniva trasportato via. La notizia ha scosso il mondo del calcio, con messaggi di supporto da parte di tifosi e addetti ai lavori.

Il Canada dovrà ora fare a meno di un elemento importante per un periodo prolungato, mettendo alla prova la profondità della rosa a disposizione di Marsch. Questo episodio, purtroppo, ricorda quanto il calcio possa essere crudele, alternando gioie e dolori in un solo istante





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