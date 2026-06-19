Canada trionfa 6‑0 contro il Qatar ma il centrocampista Ismaël Koné subisce infortunio grave

Il Canada conquista la prima vittoria nella storia dei Mondiali con una strage contro il Qatar, guidato da una tripletta di Jonathan David. Tuttavia, il centrocampista Ismaël Koné rimane in ospedale dopo un violento fallo, aprendo una crisi per la squadra.

Il Canada , co‑organizzatore dei prossimi Mondiali del 2026, ha realizzato una vittoria schiacciante contro il Qatar, imponendosi per 6‑0 davanti a una folta platea di Vancouver.

La disciplina offensiva è stata guidata da Jonathan David, attaccante della Juventus, che ha firmato una tripletta spettacolare e si è riconfermato come capocannoniere del torneo, dimostrando di aver ritrovato la forma smagliata dopo un periodo difficile nella stagione torinese. Il risultato consente al Canada di aprire il gruppo B con quattro punti, pari a quelli della Svizzera, che ha battuto la Bosnia per 4‑1, ma con una differenza reti più vantaggiosa, garantendosi così il primo posto nella classifica.

È stata la prima vittoria nella storia del Canada ai Mondiali, un traguardo che ha alimentato entusiasmo e speranze tra i tifosi e gli esperti di calcio. Tuttavia, la gioia è stata offuscata da un infortunio drammatico che ha colpito Ismaël Koné, giovane centrocampista del Canada e del Sassuolo, nato nel 2002. All'inizio del secondo tempo, durante un contrasto con il difensore qatariano Madibo, Koné è stato vittima di un fallo particolarmente violento.

L'arbitro ha mostrato inizialmente un'ammonizione, ma a seguito di un nuovo intervento più grave, ha deciso di espellere il giocatore, lasciando l'atleta in lacrime sul prato. I compagni canadesi, visibilmente scossi, si sono raccolti attorno a lui in un gesto di solidarietà, cercando di proteggere il compagno dal dolore e dalla telecamera. Il giovane centrocampista è stato portato fuori dal campo su una barella e successivamente trasportato in ambulanza all'ospedale locale per le cure necessarie.

I medici hanno indicato la possibilità di un lungo periodo di assenza, condizione che potrebbe compromettere le ambizioni del Canada nel proseguimento del torneo e influire sul mercato del trasferimento, dove Koné è considerato un giocatore di grande valore. Il commissario tecnico della nazionale, Jesse Marsch, ha rilasciato una dichiarazione emotiva, sottolineando l'affetto per il suo giocatore: è uno splendido ragazzo, lo adoriamo con le sue imperfezioni; a volte compie grandi imprese, altre volte commette errori, ma siamo tutti con lui.

È una perdita significativa per la squadra, ma confidiamo in una pronta guarigione che gli consentirà di tornare a vestire la maglia canadese e di continuare una brillante carriera sia a livello internazionale che di club. La squadra, nonostante il trauma, intende mantenere la concentrazione e puntare a nuovi successi nel proseguimento della fase a gironi, mentre i tifosi canadesi sperano di vedere il loro giovane talento rientrare presto in campo





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