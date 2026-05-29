Canadian Man Pleads Guilty to Aiding Suicides in International Case

Un uomo canadese si è dichiarato colpevole di aver aiutato 14 persone a suicidarsi vendendo online nitrito di sodio e altri articoli. Il caso, che ha coinvolto 41 paesi, solleva questioni legali sulla responsabilità dei venditori e sulla distinzione tra aiuto al suicidio e omicidio.

Kenneth Law , un uomo canadese di 60 anni, si è dichiarato colpevole di aver aiutato 14 residenti in Ontario , di età compresa tra i 16 e i 36 anni, a suicidarsi.

L'uomo ha venduto online una sostanza chimica legale ma potenzialmente letale, il nitrito di sodio, e altri articoli come maschere e cappucci a clienti in 41 paesi. Il suo operato è legato anche alla morte di 79 persone in Gran Bretagna. Law ha inviato 1.209 pacchi tra il 2021 e il 2023, guadagnando oltre 296.000 dollari canadesi.

Ha affermato di aver pensato di aiutare le persone ad alleviare le loro sofferenze, mentre i pubblici ministeri hanno sottolineato la natura predatoria delle sue azioni. La decisione di perseguirlo per omicidio è stata abbandonata dopo una sentenza della Corte d'Appello dell'Ontario che ha modificato lo standard di nesso causale nei casi in cui la vittima compia l'atto finale. Law, un ingegnere formato che lavorava come cuoco, è in custodia dal maggio 2023.

La condanna per aiuto al suicidio può arrivare a 14 anni di reclusione. I procuratori chiederanno il ritiro delle 14 accuse di omicidio di primo grado. I familiari delle vittime hanno assistito emotivamente all'udienza. La Corona britannica ha deciso di non chiedere l'estradizione per evitare problemi di doppio jeopardy.

Il caso evidenzia le complesse implicazioni legali ed etiche della vendita di sostanze che possono essere usate per fini thenali, sollevando interrogativi sulla responsabilità dei venditori e sulla regolamentazione di prodotti legali ma pericolosi





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