Cancro al Pancreas: Nuovo Farmaco Sperimentale Raddoppia la Sopravvivenza in Fase 3

Uno studio clinico di fase 3 mostra risultati promettenti con un farmaco orale sperimentale per il trattamento del cancro al pancreas metastatico, evidenziando un raddoppio della sopravvivenza rispetto alla chemioterapia.

Milano, 14 apr. (Adnkronos Salute ) - Nuove prospettive nella lotta contro il cancro al pancreas emergono da un farmaco sperimentale sotto forma di pillola, che in fase 3, su pazienti affetti da tumore metastatico, ha evidenziato un raddoppio della sopravvivenza rispetto alla chemioterapia tradizionale. I risultati promettenti sono stati resi noti dall'azienda californiana Revolution Medicines, leader nello sviluppo di terapie oncologiche mirate contro neoplasie che dipendono dal sistema Ras. Lo studio clinico globale RASolute 302, condotto in modo randomizzato e controllato, ha valutato l'efficacia di daraxonrasib, un farmaco capostipite di una nuova generazione di inibitori di Ras, su pazienti con adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac) metastatico precedentemente trattati.

Il farmaco, somministrato per via orale una volta al giorno, ha dimostrato miglioramenti significativi e clinicamente rilevanti nella sopravvivenza libera da progressione (Pfs) della malattia e nella sopravvivenza globale (Os) rispetto alla chemioterapia citotossica standard somministrata per via endovenosa. Nell'intera popolazione dello studio, il farmaco ha mostrato una Os mediana di 13,2 mesi, rispetto ai 6,7 mesi osservati con la chemioterapia, con un hazard ratio di 0,40 (p< 0,0001). Daraxonrasib è risultato generalmente ben tollerato, presentando un profilo di sicurezza gestibile e senza nuovi segnali di allarme. Revolution Medicines ha annunciato l'intenzione di presentare i nuovi dati alle autorità regolatorie globali, inclusa la Food and Drug Administration (Fda) statunitense, con l'obiettivo di richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un nuovo farmaco (New Drug Application) nell'ambito del programma pilota Commissioner's National Priority Voucher. I risultati completi dello studio saranno presentati al congresso 2026 dell'Asco, l'American Society of Clinical Oncology.

Il carcinoma pancreatico rappresenta uno dei tumori più complessi, con una dipendenza marcata dal sistema Ras in oltre il 90% dei pazienti, a causa di mutazioni nelle proteine Ras. Daraxonrasib, inibitore multiselettivo delle proteine Ras(On), si pone come il primo farmaco sperimentale di una nuova classe di inibitori di Ras, progettato per contrastare un ampio spettro di driver oncogenici di Ras. Il professor Brian M. Wolpin, della Harvard Medical School e ricercatore principale di RASolute 302, ha sottolineato l'urgente necessità di nuove opzioni terapeutiche per i pazienti affetti da carcinoma pancreatico metastatico, con l'obiettivo di aumentare la sopravvivenza e migliorare la qualità della vita. I risultati dello studio, ampiamente attesi, indicano che daraxonrasib rappresenta un importante passo avanti per i pazienti che hanno subito una progressione della malattia dopo precedenti trattamenti, in particolare la chemioterapia. Lo studio RASolute 302 ha arruolato pazienti con diverse varianti di Ras, inclusi pazienti senza mutazioni Ras identificabili. Gli endpoint primari dello studio erano la sopravvivenza libera da progressione e la sopravvivenza globale nei pazienti con mutazioni Ras G12, mentre gli endpoint secondari valutavano la Pfs e l'Os in tutti i pazienti arruolati, indipendentemente dalla presenza o assenza di mutazioni Ras





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