Cancro al Pancreas: Pillola Sperimentale Raddoppia la Sopravvivenza in Fase 3

Revolution Medicines annuncia risultati promettenti con daraxonrasib, un inibitore di Ras, mostrando un raddoppio della sopravvivenza in pazienti con carcinoma pancreatico metastatico rispetto alla chemioterapia standard. Lo studio clinico RASolute 302 evidenzia un significativo passo avanti nel trattamento di questa patologia.

Milano, 14 apr. (Adnkronos Salute ) - Una pillola sperimentale apre nuove speranze nella lotta contro il cancro al pancreas , con risultati promettenti in fase 3 su pazienti con tumore metastatico. L'azienda californiana Revolution Medicines ha annunciato risultati incoraggianti, evidenziando un raddoppio della sopravvivenza rispetto alla chemioterapia.

Lo studio clinico globale RASolute 302, condotto su pazienti con adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac) metastatico precedentemente trattati, ha valutato daraxonrasib, un farmaco capostipite di una nuova classe di Ras-inibitori. Somministrato per via orale una volta al giorno, il farmaco ha dimostrato miglioramenti statisticamente significativi e clinicamente rilevanti nella sopravvivenza libera da progressione (Pfs) e nella sopravvivenza globale (Os) rispetto alla chemioterapia citotossica standard. Nell'intera popolazione dello studio, daraxonrasib ha mostrato una Os mediana di 13,2 mesi rispetto ai 6,7 mesi della chemioterapia, con un hazard ratio di 0,40 (p< 0,0001). Il farmaco è risultato ben tollerato, con un profilo di sicurezza gestibile.

Revolution Medicines presenterà i dati alle autorità regolatorie globali, inclusa la Food and Drug Administration (Fda) statunitense, con l'intenzione di depositare una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio. La compagnia porterà i risultati del trial al congresso 2026 dell'Asco, l'American Society of Clinical Oncology. Il carcinoma pancreatico è il tumore più dipendente dal sistema Ras, con oltre il 90% dei pazienti che presenta forme causate da mutazioni nelle proteine Ras. Daraxonrasib, un inibitore multiselettivo delle proteine Ras(On), rappresenta il primo farmaco sperimentale di una nuova classe di inibitori di Ras, progettato per contrastare un ampio spettro di driver oncogenici di Ras.

Brian M. Wolpin, professore di Medicina alla Harvard Medical School e ricercatore principale di RASolute 302, ha sottolineato l'importanza di questa scoperta: 'I risultati indicano che daraxonrasib rappresenta un passo avanti chiaro e significativo per i pazienti con carcinoma pancreatico che hanno manifestato una progressione della malattia dopo precedenti trattamenti'.

Lo studio RASolute 302 ha arruolato pazienti con tumori pancreatici portatori di diverse varianti di Ras, inclusi pazienti senza mutazioni Ras identificate. Gli endpoint primari dello studio erano la sopravvivenza libera da progressione di malattia e la sopravvivenza globale nei pazienti con tumori portatori di mutazioni Ras G12. Gli endpoint secondari valutavano la Pfs e l'Os in tutti i pazienti arruolati. Mark A. Goldsmith, Ceo e presidente di Revolution Medicines, ha dichiarato: 'Questi risultati rappresentano un progresso potenzialmente rivoluzionario per i pazienti e sottolineano il potenziale di daraxonrasib di ridefinire il panorama terapeutico'.

Questi risultati aprono nuove prospettive per i pazienti affetti da carcinoma pancreatico metastatico, offrendo una speranza concreta di migliorare la sopravvivenza e la qualità della vita. La ricerca continua e lo sviluppo di nuove terapie mirate sono fondamentali per affrontare questa patologia complessa e aggressiva. L'efficacia di daraxonrasib, dimostrata in questo studio clinico, rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle opzioni terapeutiche disponibili. La possibilità di raddoppiare la sopravvivenza rispetto alla chemioterapia standard offre un motivo di speranza per i pazienti e i loro familiari.

L'impegno di Revolution Medicines nel presentare i dati alle autorità regolatorie e nel perseguire l'autorizzazione all'immissione in commercio testimonia la determinazione a rendere questa terapia accessibile a chi ne ha bisogno. Il futuro della lotta contro il cancro al pancreas potrebbe essere segnato da questa importante scoperta, che apre nuove strade per la ricerca e lo sviluppo di farmaci sempre più efficaci e meno invasivi. Questo studio sottolinea l'importanza di una ricerca continua e di approcci terapeutici innovativi per migliorare la prognosi e la qualità della vita dei pazienti affetti da tumori pancreatici metastatici. L'aspettativa è che questa terapia possa cambiare la pratica clinica e portare benefici tangibili ai pazienti.





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