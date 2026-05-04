Cancro al seno: la ricerca si concentra su chi risponde davvero alle terapie innovative

Un progetto di ricerca del Pascale, finanziato dal Ministero della Salute, mira a identificare i biomarcatori che predicono la risposta alle terapie innovative, come i coniugati anticorpo-farmaco e l'immunoterapia, nelle pazienti con carcinoma mammario in fase iniziale. L'approccio combina l'analisi del tumore tramite trascrittomica spaziale e lo studio degli esosomi nel sangue.

La lotta contro il cancro al seno entra in una nuova fase, superando l'entusiasmo iniziale per le terapie innovative come i farmaci intelligenti e i coniugati anticorpo-farmaco (ADC).

Questi ultimi, paragonabili a cavalli di Troia che veicolano la chemioterapia direttamente nelle cellule tumorali, hanno segnato un progresso significativo, offrendo nuove speranze anche in casi precedentemente considerati incurabili o resistenti. Tuttavia, l'efficacia di queste terapie non è uniforme: alcune pazienti rispondono positivamente e a lungo termine, mentre altre sviluppano rapidamente resistenza. Questa disparità solleva una domanda fondamentale: come identificare in anticipo quali pazienti beneficeranno realmente di queste cure?

La risposta potrebbe risiedere in un approccio duplice e innovativo, che combina l'analisi approfondita del tumore stesso e lo studio dei segnali rilasciati dalle cellule malate nel sangue. Un progetto di ricerca all'avanguardia, promosso dall'Istituto Pascale e finanziato dal Ministero della Salute, si propone di svelare i meccanismi che determinano la risposta alle terapie innovative, inclusa l'immunoterapia, nelle pazienti con carcinoma mammario in fase iniziale.

Questo studio si avvale di tecnologie all'avanguardia come la trascrittomica spaziale, che permette di creare mappe dettagliate dell'attività genica all'interno del tessuto tumorale, preservando la posizione dei geni e rivelando le interazioni complesse nel microambiente tumorale. Parallelamente, si analizzano gli esosomi, minuscole vescicole rilasciate dalle cellule tumorali nel flusso sanguigno, che fungono da messaggeri portatori di informazioni cruciali sulla malattia.

L'analisi degli esosomi, ottenuta tramite biopsia liquida, offre un metodo non invasivo per monitorare l'evoluzione del tumore e la risposta alle terapie. L'obiettivo finale è quello di personalizzare il trattamento, selezionando la terapia più appropriata per ciascuna paziente in base alle caratteristiche specifiche del suo tumore e alla sua risposta biologica. Questo approccio mira a massimizzare l'efficacia delle cure e a ridurre gli effetti collaterali, migliorando significativamente la qualità della vita delle pazienti.

La ricerca si concentra sull'identificazione di biomarcatori predittivi, ovvero indicatori che possono prevedere la probabilità di risposta a una determinata terapia. Questi biomarcatori potrebbero essere presenti nel tessuto tumorale, analizzato tramite trascrittomica spaziale, o nel sangue, attraverso l'analisi degli esosomi. La scoperta di questi biomarcatori consentirebbe di stratificare le pazienti in base al loro rischio di risposta, evitando di sottoporre a terapie inefficaci coloro che non ne trarrebbero beneficio.

Inoltre, la comprensione dei meccanismi di resistenza alle terapie innovative è fondamentale per sviluppare nuove strategie terapeutiche in grado di superare questa sfida. La ricerca del Pascale si inserisce in un contesto internazionale di crescente attenzione alla medicina di precisione, che mira a personalizzare il trattamento in base alle caratteristiche individuali del paziente e della sua malattia. L'integrazione di dati genomici, trascrittomici e clinici, combinata con l'analisi degli esosomi, rappresenta un passo avanti significativo verso la realizzazione di questo obiettivo.

La biopsia liquida, in particolare, offre un'opportunità unica per monitorare l'evoluzione del tumore in tempo reale e per adattare il trattamento in base alla risposta del paziente. Questo approccio dinamico e personalizzato promette di rivoluzionare la cura del cancro al seno, offrendo nuove speranze e migliorando significativamente i risultati terapeutici. La sfida ora è quella di tradurre i risultati della ricerca in applicazioni cliniche concrete, rendendo queste tecnologie innovative accessibili a tutte le pazienti che ne potrebbero beneficiare





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