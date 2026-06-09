Candidati alla Segreteria ONU chiedono riforme e rafforzamento dei diritti umani durante dibattito a Ginevra

Durante un dibattito cruciale a Ginevra, quattro candidati alla successione di Antonio Guterres alla guida dell'ONU hanno presentato le loro visioni per affrontare la crisi finanziaria, i conflitti in corso e il declino della fiducia internazionale. Le proposte includono riforme strutturali, un maggiore focus sui diritti umani e una cooperazione rafforzata con le istituzioni regionali.

Il dibattito tra i candidati alla carica di Segretario Generale delle Nazioni Unite, tenutosi a Ginevra , ha messo in luce le sfide cruciali che l'organizzazione internazionale deve affrontare.

Quattro su cinque candidati hanno esposto le proprie visioni per guidare l'ONU in un periodo di profonda crisi, caratterizzato da gravi difficoltà finanziarie, arretrati significativi, especially da parte degli Stati Uniti, e un contesto geopolitico segnato da numerosi conflitti e crescenti violazioni del diritto internazionale. I candidati hanno unanimemente sottolineato l'urgenza di rafforzare i diritti umani, rispettare il diritto internazionale e promuovere riforme interne per restituire all'ONU la sua credibilità e autorità morale.

Tra le proposte concrete emerse, spiccano l'istituzione di un centro di azione precoce per gestire le crisi nascenti, una cooperazione più stretta con le organizzazioni regionali, il reinserimento dei diritti umani, in particolare quelli riproduttivi, al centro dell'agenda, e una strategia di sviluppo incentrata su occupazione giovanile, infrastrutture, giustizia climatica e accesso equo ai finanziamenti. L'assenza di un contributo video da parte di Rafael Grossi, attuale Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha lasciato incompleto il confronto tra tutte le posizioni





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