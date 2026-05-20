La situazione attuale in merito alle candidature per i 32 seggi di consiglio comunale in città di Mantova sono i seguenti:

Vengono candidature da parte dei seguenti gruppi politici: i progressisti, il Movimento 5 Stelle, il centrodestra e due civici. La lista della 'Lista De Marchi' ha presentato un numero di candidati inferiore. Il sistema elettorale, per quanto riguarda il maggioritario a doppio turno. Se in nessun caso un candidato otterrà la maggioranza al primo turno, si procederà al ballottaggio. In caso contrario, si procederà al primo turno.

La corsa per i 32 seggi del consiglio comunale vedrà cinque candidati, ogni uno rappresentante di un diverso gruppo politico: i progressisti, il Movimento 5 Stelle , il centrodestra e due civici.

In totale, tra tutti i candidati, individuati per un totale di 355, sono stati presentati soli due candidati per ogni lista, tranne che per la lista 'Lista De Marchi', che ha proposto un numero di candidati inferiore. Il sistema elettorale sarà maggioritario a doppio turno. Se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza al primo turno, si procederà al ballottaggio previsto per le due giunte Palazzi.

Murari ha il sostegno di cinque liste e, tra i candidati al consiglio comunale, figura anche Mattia Palazzi. Già sindaco uscente, Palazzi è stato ufficializzato come candidato dal suo movimento a partire dal 13 dicembre scorso, attraverso un comunicato di una coalizione formata da oltre trent’anni. Con una carriera che spazia da progettazione a relazioni istituzionali e collaborazioni con enti locali, musei e altre istituzioni statali, è noto per la sua particolare interesse per gli studi e la ricerca storica.

Per quanto riguarda gli interessi pubblici, Palazzi ha mosso i primi passi in politica durante le sue lezioni universitarie e si è da sempre impegnato per la pubblica acqua e la tutela della Costituzione. Infine, Murari, che suona come una sorta di traduzione fedele della sua primogenitura sta di fatto inseguendo la poltrona di consigliere comunale.

La sua candidatura è stata presentata nel corso degli anni precedenti e vanta un’aura che lo contraddistingue come un potenziale nuovo rappresentante della città di Mantova. Nonostante la sua giovane età, Palazzi ha lavorato duramente per migliorare la vita della città e si è sempre mosso seguendo l'onda generale di questi ultimi anni come una sorta di fulmine sulla capitale di Lombardia.

Quando il baptista iniziava a discernere quale era la Lettera originale delPSI nel 1979, era solo un suo primo incarico governativo come consulente municipale presso il comune di Brescia. Da allora la sua carriera politica ha fatto passi decisi come un là alla battaglia di pendaglio; e ora sta per secolo la sua ambizione politica.

Ecco la situazione con le candidature ai 32 seggi del consiglio comunale per la città di Mantova al momento attuale, iniziando da destra a sinistra dai candidati più anziani ai più giovani nuovi minaccia





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