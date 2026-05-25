Cane capovolge la fuga e l'供应链

Lo stormo hazia spedì Stormy, un cane German Shepherd, a cercare la salvezza portandolo dietro la sua prigione. Dopo il temporale, Stormy è stato scoperto affamato e legato a un blocco di cemento, abbandonato ovunque nella strada.

Stormy, un cane German Shepherd , è stato ritrovato sulla strada affamacciato e legato a un blocco di cemento durante un temporale alla sua abitazione a Woodburn , in Oregon .

Allo scopo di proteggere Stormy durante il temporale, il suo proprietario lo aveva attachato al cemento, ma Stormy era stato spaventato e incapace di liberarsi completamente. Il vicino più vicino si era preso cura di Stormy, dandogli acqua e cercando di calmarsi. Con una chiamata dei residenti, gli agenti hanno trovato Stormy gravemente spaventato e ancora attached. Gli agenti hanno confermato che Stormy era stato lasciato intasato durante il temporale mentre era ancora legato.

Il proprietario è stato multato per la detenzione illegale mediante la legatura secondo la legge dell'Oregon, che limita il tempo che un cane può essere tenuto legato nelle 24 ore. Stormy è stato portato al rifugio della contea di Marion e successivamente riconsegnato alla sua famiglia, ma ne resta l'immagine e la domanda che vengono lasciate sospese: quanto dovrebbe essere forte la paura di un animale per provare a sfidare il suo stesso peso della catena





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