Canfeza: la verità su Rasit e la vendetta di Selim

La serie turca di Canale 5, 'Canfeza', sta vivendo momenti di alta tensione. Mahir (Burak Deniz) scopre la verità sull'identità di Rasit e Selim (Eren Vurdem) ha un arresto cardiaco. Intanto, alla villa Yılmaz, Ferman (Kerem Arslanoğlu) scopre che Asaf (Kenan Bal) ha trasferito la proprietà dell'immobile a Mahir e Canfeza (Elçin Sangu) cerca di riavvicinarsi a lui, ma scopre che la casa di suo padre ora appartiene a lui.

La serie turca di Canale 5, ' Canfeza ', sta vivendo momenti di alta tensione. Mahir (Burak Deniz) si presenta in ospedale con il certificato di matrimonio per farlo vedere a Selim (Eren Vurdem), ma viene a sapere che Rasit è in realtà Boris .

Selim ha un arresto cardiaco e viene rianimato, ma la sua mente è concentrata solo sulla vendetta contro Mahir. Intanto, alla villa Yılmaz, Ferman (Kerem Arslanoğlu) scopre che Asaf (Kenan Bal) ha trasferito la proprietà dell'immobile a Mahir e si sente tradito. Canfeza (Elçin Sangu) cerca di riavvicinarsi a Mahir, ma scopre che la casa di suo padre ora appartiene a lui e che nessuno, nemmeno Afet (Rüçhan Çalışkur), può cacciarla.

Inoltre, Selim sta pianificando la sua vendetta contro Mahir, mentre Canfeza cerca di sorprenderlo con una cena speciale





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