Un tentativo di omicidio ordito da Afet minaccia la vita di Canfeza. La verità sulla morte di Sevde e la tensione nella villa raggiungono il culmine.

L'atmosfera tesa nella villa dei Demirci ha raggiunto livelli di pericolosità assoluta, trasformando una giornata destinata alla celebrazione in un incubo. La futura sposa Efsane e suo marito Ferman si accingono a pronunciare il sì, ma i loro matrimoni stanno per essere oscurati da una tragedia domestica di proporzioni immense. Mentre la tensione sale, le vite di Canfeza e Mahir vengono sconvolte da rivelazioni che minano le fondamenta stesse della loro famiglia.

La scoperta del passato e la registrazione compromettente

Mahir cerca disperatamente risposte sul passato oscuro di Asaf, il figlio adottivo, mentre Canfeza si trova improvvisamente davanti a una verità inaspettata e sconvolgente. Asaf scopre che una registrazione compromettente è stata recapitata a casa di Mahir. Nel filmato compare Mehmet, e il rischio che il nipote venga a conoscenza della verità lo terrorizza profondamente. Mahir è avvertito di un'intrusione nella propria abitazione e individua una chiavetta contenente proprio il video che potrebbe distruggere tutto.

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Intanto, Asaf riceve una telefonata da una persona del passato, con cui aveva interrotto ogni rapporto e che pretende di incontrarlo. Uscito dalla terapia intensiva, Salih deve restare ancora in ospedale per precauzione. La visita di Sare non produce però la riconciliazione sperata, lasciando un senso di disagio tra i presenti. La situazione familiare appare sempre più frammentata e precaria.

Notizia di gravidanza e la festa di addio al celibato

In questo clima di crisi, Canfeza annuncia a Mahir di aspettare un bambino e gli prepara una sorpresa. Lui decide di intestare alla moglie la casa dei nonni, un luogo sicuro in cui nessuno potrà più cacciarla. Afet reagisce con rabbia e incredulità, mentre Sureyya prende le difese della nuora, accentuando lo scontro tra le generazioni. La gioia della notizia sembra essere l'unica luce in un panorama cupo.

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Ferman organizza una serata per celebrare l'addio al celibato insieme a Mahir, Salih e Kursat, ma l'atmosfera si guasta quando arrivano alcune ballerine ingaggiate per l'occasione. Anche la festa al femminile di Efsane, con Canfeza, Gulizar e Sureyya, riserva un imprevisto. Nello stesso ristorante si trovano Sare e Handan, che fotografano Canfeza mentre conversa con un vecchio amico, cercando di ricavare immagini che possano apparire compromettenti contro di lei.

La verità sulla morte di Sevde e il tentativo di omicidio

Canfeza resta a casa a causa della nausea nel giorno delle nozze. Una conversazione origliata tra Afet e Fatma le fa però scoprire una realtà sconvolgente legata alla morte di Sevde. Mahir, intanto, riesce a mettere alle strette Cüneyt Lokman, deciso a scoprire chi sia davvero. Quando Afet si accorge che Canfeza ha ascoltato tutto, teme di essere smascherata e di finire in prigione.

La paura spinge Afet a una decisione terribile. Trovata Canfeza priva di sensi, apre il gas della lampada e la rinchiude nella stanza, tentando di liberarsi di lei. Subito dopo torna sui propri passi per salvarla, ma la situazione precipita rapidamente. La disperazione e il terore dominano la scena, trasformando la casa in un campo minato emotivo e fisico.

Il risveglio di Ezra e la crisi finale

Durante la celebrazione delle nozze di Ferman ed Efsane, a cui Mahir non partecipa, Ezra avverte che qualcosa non va. La sua intuizione convince Kursat a contattare Mahir e a verificare le condizioni di Canfeza. Le indagini si intensificano mentre la tensione nella villa raggiunge il picco massimo, lasciando i personaggi in balia del destino e delle proprie segrete verità.