Cani di grande taglia si moltiplicano intorno a scuola di Lentini. La scuola senza recinti è stata teatro di aggressioni e rinvii di alcune studentesse

L'istituto alberghiero 'Moncada' di Lentini è stato invaso da circa quaranta cani di grande taglia di tutte le età, che stanno iniziando ad aggredire regolarmente studenti e personale scolastico. La situazione è autolesionante e la scuola senza recinti è diventata il teatro di aggressioni e pericolose situazioni. La dirigente scolastica ha denunciato l'accaduto alle autoritá competenti e ha chiesto immediato allontanamento dei cani.

L'area dell'istituto alberghiero ' Moncada ' di Lentini si è riempita di un branco di cani di grandi dimensioni. Sono circa quaranta, un ventina di piccola e media taglia e almeno altrettanti cuccioli, che stanno trascorrendo i loro tempi nei terreni attorno alla scuola.

Nelle ultime settimane si sono registrate aggressioni ad una collaboratrice scolastica e ad una studentessa. La scuola di via Gaetano Tringali non è recintata. La collaboratrice scolastica si è trovata circondata dai cani e si è salvata rifugiandosi all'interno della scuola rimediando uno strappo ai pantaloni. Due giorni fa una studentessa della scuola serale è riuscita a fuggire.

Le aggressioni sono state denunciate dal dirigente scolastico Vincenzo Pappalardo, che ha scritto al commissario straordinario del comune di Lentini, Salvatore Marco Puglisi, al dirigente del servizio veterinario dell'Asp di Siracusa, al Libero consorzio di Siracusa (che è competente per le scuole superiori) e per conoscenza alla prefettura chiedendo un intervento per allontanare i cani randagi.

'Le istituzioni non hanno attenzionato questo pericolo, spiega Pappalardo '. Le aggressioni si susseguono e fino adesso nessuno fortunatamente ha dato il ok alle cure mediche. Si sta determinando una situazione di pericolo. Stiamo rischiando di non potere entrare a scuola.

Ho scritto al comune, ho scritto all'Asp che mi ha detto di aver provato a catturare i cani senza successo. Il mio fiduciario di plesso ha contato tra adulti e cuccioli circa 48 cani. Stanno diventando più aggressivi. Non è possibile questa disattenzione.

Chiedo l'intervento urgente per evitare situazioni gravi ai nostri studenti e docenti





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