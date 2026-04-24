Cani e gatti vegetariani? La rivoluzione nell'alimentazione degli animali domestici

Un'analisi approfondita del dibattito in corso sull'alimentazione plant-based per cani e gatti, considerando l'impatto ambientale, i cambiamenti culturali e le evidenze scientifiche.

Per decenni, l'idea che cani e gatti mangiassero carne sembrava un dato di fatto indiscutibile, radicata nella cultura comune, nell'etologia, nella pratica veterinaria e nell'industria del pet food .

Tuttavia, negli ultimi anni, questa convinzione è stata messa in discussione dall'emergere di un dibattito scientifico, etico e ambientale sull'alimentazione plant-based per animali domestici. Questa evoluzione non è una semplice moda, ma il risultato di tre trasformazioni contemporanee: la crescente consapevolezza dell'impatto ambientale della produzione animale, i progressi nelle conoscenze nutrizionali e il cambiamento nel rapporto tra esseri umani e i loro animali da compagnia. L'impatto ambientale della produzione di carne è un fattore chiave in questa discussione.

Studi recenti hanno evidenziato il significativo contributo dell'allevamento alla crisi climatica. Secondo un rapporto della FAO del 2025, la filiera globale del bestiame produce circa 4,3 gigatonnellate di CO₂ equivalente all'anno, rappresentando circa il 12% delle emissioni globali di gas serra di origine antropica. La maggior parte di queste emissioni deriva dal metano prodotto dai ruminanti e dall'ossido di azoto legato alla gestione dei fertilizzanti e dei reflui zootecnici.

Di conseguenza, l'allevamento, in particolare quello bovino, è un importante motore del cambiamento climatico. Questo ha portato a una riflessione più ampia sulla riduzione del consumo di prodotti di origine animale nelle diete umane, sollevando la domanda su cosa fare con la carne destinata ai nostri animali domestici.

Il mercato del pet food è enorme, con oltre 300 milioni di animali da compagnia in Europa e un settore globale da centinaia di miliardi di euro, prevalentemente basato su ingredienti di origine animale. Sebbene molti mangimi utilizzino sottoprodotti dell'industria alimentare umana, la crescita del mercato e la domanda di prodotti premium con carne di alta qualità hanno aumentato la pressione sulle filiere zootecniche.

Alcuni studi hanno calcolato l'impronta ecologica degli animali domestici, rivelando che in alcuni paesi sviluppati il consumo di carne destinato ai pet rappresenta una quota significativa della produzione complessiva. Un altro elemento importante è il cambiamento culturale dei proprietari di animali domestici. Un numero crescente di persone adotta diete vegetariane o vegane per motivi etici o ambientali, creando un potenziale conflitto morale per coloro che si sentono a disagio nel nutrire i propri animali con carne.

Questo è il cosiddetto 'dilemma etico del carnivoro domestico'. La crescita delle scelte alimentari plant-based in Europa e Nord America si riflette inevitabilmente anche nel mercato degli alimenti per animali. La ricerca scientifica ha contribuito a questo dibattito, con studi che indagano gli effetti delle diete vegetali su cani e gatti.

Uno studio significativo, guidato dal veterinario Andrew Knight e pubblicato su Plos One nel 2022, ha analizzato migliaia di animali domestici alimentati con diete diverse, suggerendo che cani e gatti nutriti con diete vegane nutrizionalmente complete possono avere uno stato di salute comparabile, e talvolta migliore, rispetto a quelli alimentati con diete convenzionali. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la qualità della formulazione è cruciale, poiché diete improvvisate o squilibrate possono causare carenze nutrizionali gravi.

Nel caso dei gatti, la mancanza di taurina può portare a problemi cardiaci o oculari potenzialmente fatali





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