Analisi scientifica sull'uso dei cani per rilevare il cancro: dai risultati promettenti ai tassi di errore reali, verso la prossima fase di test in India.

Una labrador nel Trevigiano ha recentemente cambiato la vita della sua padrona Barbara, individuando un tumore al pancreas grazie al suo fiuto. L'animale ha insistito nell'annusare l'addome della donna, spingendola a sottoporsi agli accertamenti medici necessari. Questa vicenda pone una domanda scientifica cruciale: è davvero possibile diagnosticare malattie gravi utilizzando esclusivamente il senso dell'olfatto?

Il meccanismo biologico dell'olfatto canino

La risposta scientifica è affermativa, sebbene con importanti precisazioni. Le cellule tumorali presentano un metabolismo alterato rispetto ai tessuti sani, producendo miscele specifiche di composti organici volatili. Questi composti vengono rilasciati dall'organismo attraverso l'aria espirata, le urine, il sudore e il sangue. Il naso del cane agisce come un sensore biologico altamente sofisticato, capace di rilevare queste tracce chimiche invisibili all'occhio umano. Questa capacità è sfruttata da decenni in ambiti quali il rilevamento di esplosivi e sostanze illecite.

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La ricerca medica ha iniziato a esplorare questa possibilità negli anni novanta, con risultati inizialmente incerti. Nel 2004, un gruppo di ricercatori pubblicò uno studio pionieristico sulla diagnosi del tumore della vescica attraverso l'odore delle urine. I sei cani partecipanti riuscirono a riconoscere i campioni dei malati nel 41 per cento dei casi, un risultato statisticamente superiore alla casualità ma insufficiente per un utilizzo clinico immediato.

Dati contrastanti tra studi controllati e realtà clinica

Studi successivi hanno mostrato performance notevolmente superiori in ambienti di laboratorio. Un gruppo di ricerca giapponese ha valutato la capacità di un cane addestrato di riconoscere il tumore del colon-retto analizzando feci e alito. Per le feci, la sensibilità ha raggiunto il 97 per cento con una specificità del 99 per cento. Per i campioni di alito, i valori sono stati del 91 per cento di sensibilità e del 99 per cento di specificità.

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Nel 2016, uno studio pubblicato sul British Journal of Cancer ha messo in luce il divario tra teoria e pratica. In un contesto di screening oncologico reale, il valore predittivo positivo è risultato essere solo del 30,9 per cento. Questo significa che la maggior parte dei pazienti diagnosticati positivamente era in realtà sana, evidenziando come i risultati promettenti degli studi precedenti non si ripetano facilmente nella pratica quotidiana.

Limiti metodologici e prospettive future

Una revisione sistematica del 2022 ha analizzato 62 studi, riscontrando che solo sei ricerche erano state condotte in doppio cieco in condizioni paragonabili a uno screening. La qualità complessiva delle prove disponibili è stata giudicata bassa, suggerendo una forte variabilità nei risultati. Nonostante ciò, la ricerca continua con nuovi progetti ambiziosi.

Nel 2026, è stato pubblicato uno studio di fase 2 in India, che ha coinvolto 1.502 persone, tra cui 283 pazienti oncologici. Il team ha ottenuto una sensibilità del 90,8 per cento e una specificità del 91,3 per cento integrando le valutazioni canine in un modello statistico. Tuttavia, questo studio è stato finanziato da un'azienda interessata a commercializzare il test, il che solleva ulteriori interrogativi sulla sua oggettività e applicabilità clinica immediata.