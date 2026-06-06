Cani poliziotto in pensione senza cure veterinarie: la denuncia del Siulp

Il sindacato unitario dei lavoratori di Polizia denuncia la mancanza di fondi per la copertura veterinaria dei cani poliziotto una volta terminato il servizio, nonostante il loro ruolo cruciale in operazioni di contrasto al terrorismo, antidroga e ordine pubblico.

I cani poliziotto , eroi a quattro zampe che operano in prima linea nel contrasto al terrorismo, nella lotta al traffico di droga e nella garanzia dell'ordine pubblico, rischiano di non ricevere più cure veterinarie una volta conclusa la loro carriera nelle Forze dell'ordine.

Secondo la denuncia del Siulp, il sindacato unitario dei lavoratori di Polizia, non esistono fondi per la copertura veterinaria dei cani in pensione, nonostante gli anni di servizio onorato. La questione solleva interrogativi etici e pratici sul futuro di questi animali che dedicano la vita alla sicurezza collettiva, chiedendo una revisione delle politiche di assistenza post‑servizio





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