L'Relatore Speciale ONU Francesca Albanese denuncia l'uso di cani addestrati in Europa per torturare i detenuti. Un report che unisce diritti umani e riflessioni culturali sull'anima russa.

Il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nel territorio palestinese occupato, Francesca Albanese, ha emesso un comunicato ufficiale in cui descrive con termini forti le violazioni subite dai prigionieri. Nella sua analisi, l'esperta ha focalizzato l'attenzione sull'impiego sistematico di cani addestrati specificamente per intimidire e aggredire i detenuti all'interno delle carceri israeliane.

La denuncia si inserisce in un contesto di crescenti preoccupazioni internazionali riguardo alle pratiche di interrogatorio e alla gestione dei prigionieri. Albanese ha sottolineato come l'addestramento di questi animali avvenga in paesi europei, evidenziando un collegamento diretto con il mercato degli animali da guardia utilizzato per scopi militari o di sicurezza interna in zone di conflitto.

Also read Francesca Lavazza: “Palline di zucchero e caffè i regali d’infanzia di papà. Con Sinner pizza e risate”

Le denunce di Amnesty International e Physicians For Human Rights

A supporto delle affermazioni rilasciate dalla relatrice ONU, organizzazioni come Amnesty International e Physicians For Human Rights Israel hanno documentato casi concreti di maltrattamento. Le loro segnalazioni descrivono l'uso di cani addestrati per terrorizzare i prigionieri palestinesi, aggiungendo questo metodo ad altri strumenti di pressione fisica e psicologica già noti.

Le torture menzionate includono l'impiego di bastoni di ferro, oggetti appuntiti e ugelli di estintori ad alta pressione. Queste tecniche sono state impiegate per estorcere informazioni o punire i detenuti, creando un clima di terrore che va oltre i limiti consentiti dalle convenzioni internazionali sui diritti umani.

Advertisement

Riferimenti culturali e l'anima russa nella letteratura

Il discorso si amplifica attraverso una riflessione letteraria che collega la violenza storica alle narrazioni contemporanee. Antonio Di Grado, italianista residente tra l'Etna e il mare, ha pubblicato un nuovo libro edito da Algra Ed., intitolato "Il culto dell'anima russa". L'opera esplora il rapporto complesso tra la cultura italiana e quella russa, citando autori come Tolstoj e Dostoevskij.

Di Grado riflette sul libro "Guerra e pace" di Lev Tolstoj, ricordando la figura di Karataev, il contadino soldato che muore pacificamente accanto a un cane grigio dopo essere stato trucidato. Questo ricordo serve da contrappunto alla rappresentazione della violenza animale, mostrando come la letteratura russa affronti temi di sofferenza e redenzione in modi diversi rispetto alle violenze moderne.

Il racconto della brutalità e la critica al sistema

Nel suo testo, Di Grado analizza il racconto di Ivan ad Aljoscia, dove un generale possiede duemila anime, incluso un bambino di otto anni che azzoppa un levriero. Come punizione, il bambino viene lasciato nudo nel cortile gelido e costretto a correre mentre la muta dei levrieri viene scagliata contro di lui.

Questa scena illustra una brutalità sistematica e disumanizzante, paragonabile alle azioni riportate da Albanese. La letteratura diventa così uno specchio per comprendere le dinamiche di potere e l'abuso di autorità, temi che risuonano fortemente nelle attuali tensioni geopolitiche e nelle violazioni dei diritti umani denunciate a livello globale.