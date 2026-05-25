Cannabis use could lead to weight loss and diabetes prevention, study suggests

Regular cannabis use could lead to weight loss and diabetes prevention, according to a study published in Journal of Physiology. The study investigated the effects of THC, the main psychoactive compound in cannabis, and its full-spectrum extract on obese mice fed a high-calorie diet.

In Italia il consumo di cannabis rimane illegale, tranne in casi medici. Negli Stati Uniti, invece, è legale a scopo ricreativo e sono in molti stati, favorendo una nuova ondata di studi sui suoi effetti terapeutici e metabolici.

Uno tra questi è il più recente, della University of California di Riverside, pubblicato sul Journal of Physiology, che aiuta a spiegare un paradosso legato al consumo di questa sostanza: perché i grandi utilizzatori tendevano ad essere magri e a non soffrire di diabete, nonostante la 'fame chimica' sia uno degli effetti collaterali più noti del consumo di cannabis. Studi sulla popolazione umana indicano da tempo che chi consuma regolarmente cannabis tende ad avere un indice di massa corporea inferiore e un minor rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, rispetto a chi non ne fa uso.

Questo è un fenomeno apparentemente paradossale, considerando che la sostanza è nota per stimolare l'appetito. Per indagare i meccanismi biologici alla base di questa osservazione, gli scienziati hanno esposto topi obesi a due diversi trattamenti: Thc puro, il principale composto psicoattivo della pianta, oppure un estratto completo con la medesima concentrazione di Thc.

Questi animali sono stati alimentati con una dieta ad alto contenuto calorico e al momento dell'introduzione del trattamento quotidiano con cannabis hanno mostrato una riduzione del peso corporeo e una percentuale inferiore di grasso, rispetto a un gruppo di animali sotto una dieta simile ma non esposti alla cannabis. Solo i topi trattati con l'estratto completo di cannabis, invece, hanno ottenuto un netto miglioramento dei profili metabolici legati al controllo del glucosio, un marcatore collegato ad un rischio ridotto di soffrire di diabete di tipo 2.

L'analisi molecolare condotta dal team di ricerca ha identificato inoltre un potenziale meccanismo d'azione della cannabis: alcuni dei corpi presenti nella sostanza potrebbero modificare il metabolismo del tessuto adiposo, spingendo l'organismo a perdere peso senza necessità di consumare meno calorie, o bruciarne di più con l'esercizio. Sostanzialmente, non è chiaro quale degli oltre cento cannabinoidi contenuti nella cannabis sia responsabile di questi effetti; è anche incerto che ciò che si vede nei topi si verifichi necessariamente nell'uomo.

Questi risultati non dovrebbero essere presi come un invito a utilizzare la sostanza per la gestione del peso e del diabete, tanto più che gli effetti emergono solo in caso di consumo cronico. Quello che serve ora - spiega Nicholas DiPatrizio, ricercatore che ha guidato lo studio - è un approccio evidence-based che ci permetta di caratterizzare appieno quali siano i benefici, e i possibili rischi, che pongono la cannabis e i suoi componenti





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