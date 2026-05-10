Cannes 2022: Libertà, fragilità e trasformazione

Lo Spirit del 79ma Festival di Cannes è caratterizzato dalla diversità e dalla trasformazione, anche se non tutti i titoli si muovono in questa direzione. Alcuni di loro, in particolare quelli apertamente queer, sono immediatamente riconoscibili dalla loro riflessione sul concetto di identità e identità stessa.

Libertà , fragilità e trasformazione: queste le parole chiave più evocate da Fremaux nel raccontare lo spirito della 79ma edizione del Festival di Cannes. Lo spirito di diversità, di cambiamento e di fragilità che attraversa molti titoli in Concorso, non solo quelli apertamente LGBTQ+ , ma anche quelli che parlano di inquietudine identitaria più generale.

Certo, non tutti i film si muovono in questa direzione e sono ancorati a relazioni politiche, storiche o sociali più tradizionali, ma i casi apertamente queer sono immediatamente riconoscibili. Alcuni esempi tra i film in Concorso: 'La bola negra' di Javier Ambrossi e Javier Calvo, 'The Man I Love' di Ira Sachs, 'Coward' di Lukas Dhont e 'L'Inconnue' di Arthur Harari.

Ci sono anche potenziali storie queer in corsa per la Palma d'oro in 'All of Sudden', 'A Woman's Life' e 'Garance'. L'identikit di questi film è caratterizzato dalla rottura tra corpo e identità, dall'inquietudine e dal cambiamento. In questo Festival ci sono ben 22 titoli in Concorso che rinnovano il significato stesso di quel che significa essere una persona, mettendo in crisi l'immagine del concetto di identità e identità stessa.





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