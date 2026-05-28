Cannes 2023: la politica e la geopolitica pesano sulla cerimonia di chiusura

La 79ª edizione del festival di Cannes si è conclusa con una cerimonia di chiusura che ha visto l'ombra della politica e le minacciose condizioni della geopolitica pesare sulla serata. La polemica che ha scosso questa edizione, provocata dalle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Canal+, Maxime Saada, in risposta al manifesto 'Zapper Bolloré', è stata evocata solo in modo indiretto dalla conduttrice della cerimonia, Eye Haïdara, e dal regista Emmanuel Marre, vincitore del premio per la migliore sceneggiatura con 'Fjord'. Come molti altri, il vincitore si è detto preoccupato per la situazione attuale, evocando 'società divise e radicalizzate' e ammettendo di non essere 'molto orgoglioso di quello che lasceremo ai nostri figli'.

La 79ª edizione del festival di Cannes si è conclusa con una cerimonia di chiusura che ha visto l'ombra della politica e le minacciose condizioni della geopolitica pesare sulla serata.

La polemica che ha scosso questa edizione, provocata dalle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Canal+, Maxime Saada, in risposta al manifesto 'Zapper Bolloré', è stata evocata solo in modo indiretto dalla conduttrice della cerimonia, Eye Haïdara, e dal regista Emmanuel Marre, vincitore del premio per la migliore sceneggiatura con 'Fjord'. Come molti altri, il vincitore si è detto preoccupato per la situazione attuale, evocando 'società divise e radicalizzate' e ammettendo di non essere 'molto orgoglioso di quello che lasceremo ai nostri figli'





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