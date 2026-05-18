Cannes 2026: Personaggi conquista il premio di Kering

Si tratta di una notizia che svela i dettagli della cerimonia di premiazione per la carriera di Personaggi. Il premio è stato istituito nel 2015 da Kering e viene attribuito alle personalità che si sono distinte nella promozione del ruolo delle donne nel campo cinematografico.

Premio istituito dal 2015 dal gruppo Kering per le personalità che si sono distinte nell'affermazione del ruolo delle donne nel campo del cinema. ha vinto il premio per la sua straordinaria, versatile e quarantennale carriera, oltre che per il suo costante impegno nel promuovere la diversità, l'equità e la visibilità delle voci femminili nell'industria dello spettacolo.

La premiazione ufficiale si è tenuta a Place de la Castre, dove la diva ha incantato i presenti fedele al suo ruolo di ambassador per il marchio Bottega Veneta. Ha sfilato emanando un'eleganza senza tempo con un abito da sera ad alto impatto scenico che ha enfatizzato lo stile sofisticato della serata





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