Cantante D4vd arrestato per l'omicidio di una 14enne, corpo trovato in una Tesla

Il noto cantante della Generazione Z, D4vd, è stato arrestato con l'accusa di omicidio nei confronti di una giovane di 14 anni. Il corpo della vittima, Celeste Rivas Hernandez, è stato trovato in avanzato stato di decomposizione all'interno di una Tesla intestata all'artista. L'indagine è in corso e il cantante è trattenuto senza cauzione.

David Anthony Burke, noto nell'ambiente musicale con lo pseudonimo di D4vd , è stato posto in stato di fermo con l'accusa di omicidio nei confronti di una quattordicenne, il cui corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto lo scorso anno all'interno di una Tesla, intestata proprio al ventenne artista e apparentemente abbandonata tra le Hollywood Hills . Le autorità locali hanno confermato la notizia tramite un breve comunicato stampa diffuso ieri.

Secondo quanto reso noto dalla polizia di Los Angeles, il giovane cantante, originario di Houston, Texas, figura di spicco per la Generazione Z grazie al suo stile eclettico che spazia tra indie rock, R&B e pop lo-fi, è stato detenuto senza possibilità di libertà su cauzione. Le forze dell'ordine hanno inoltre specificato che gli investigatori intendono presentare il caso alla Procura distrettuale nella giornata di lunedì, al fine di valutare la formalizzazione di eventuali capi d'accusa. D4vd era già oggetto di indagine da parte di un gran giurì della contea di Los Angeles, il quale stava esaminando la tragica morte di Celeste Rivas Hernandez. L'inchiesta ha preso avvio l'8 settembre dell'anno passato, quando una Tesla Model Y del 2023, notata come abbandonata in un'area residenziale delle Hollywood Hills, è stata rimossa tramite carro attrezzi e trasportata in un deposito giudiziario. Durante una successiva ispezione del veicolo, gli agenti si sono trovati di fronte a un macabro ritrovamento: nel bagagliaio era occultato un sacco nero per cadaveri, visibilmente danneggiato da insetti. Al suo interno, gli investigatori hanno rinvenuto il torso e la testa della vittima, in condizioni di decomposizione estremamente avanzata. Un secondo sacco, posizionato sotto il primo, conteneva gli arti smembrati della giovane. Celeste Rivas Hernandez era stata dichiarata scomparsa l'anno scorso, all'età di 13 anni. La sua ultima avvistamento risale all'aprile del 2024 a Lake Elsinore, una località situata a circa 96 chilometri a sud-est di Los Angeles, secondo le informazioni diffuse dalla Cnn. Sebbene l'indagine fosse stata condotta in segreto ufficiale, la sua esistenza e l'identificazione di D4vd come principale sospettato sono emerse a seguito di un ricorso legale presentato in Texas dai genitori e dal fratello del cantante. I tre familiari sono stati convocati tramite mandati di comparizione lo scorso 15 gennaio per essere ascoltati dal Gran Giurì, ma, stando alle prime indiscrezioni, avrebbero rifiutato di cooperare con le autorità. La documentazione legale visionata dall'Associated Press indica in modo esplicito David Burke come l'«obiettivo» principale dell'indagine in corso. I portavoce del cantante, al momento, non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla vicenda, non rispondendo alle richieste di commento inoltrate dall'AP





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