Parastoo Ahmadi e quattro colleghi ricevono 74 frustate in Iran per un video musicale su YouTube. Ecco i dettagli della condanna e le reazioni internazionali.

Una cantante iraniana, Parastoo Ahmadi, e quattro membri del suo team di produzione sono stati condannati a 74 frustate ciascuno. La sentenza è stata emessa per aver "offeso il buon costume" tramite la produzione e la pubblicazione online di contenuti considerati osceni e immorali dal sistema giudiziario locale.

Dettagli della condanna legale

Secondo quanto riportato lunedì dal sito web iraniano Emtedad, citando l'avvocato Mostafa Nili, la pena include anche divieti specifici. A Parastoo Ahmadi e agli altri quattro imputati è stato imposto un divieto di due anni per lo svolgimento di attività artistiche e musicali. Inoltre, loro è stata vietata l'espatrio durante questo periodo di restrizione, limitando severamente la loro mobilità e la possibilità di lavorare nel settore culturale.

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Il contesto del video su YouTube

Il caso legale si è aperto dopo la diffusione di un video caricato su YouTube nel dicembre 2024. L'organizzazione norvegese per i diritti umani Hengaw ha confermato che le riprese mostravano Ahmadi eseguire una performance senza l'hijab obbligatorio, accompagnata da musicisti di sesso maschile. L'evento si è svolto a Qom, una città situata a sud della capitale Teheran, area storicamente nota per la sua stretta osservanza religiosa e per essere un importante centro di studi teologici in Iran.

Reazioni internazionali e critica alla pena

La fustigazione ha scatenato condanne immediate da parte dei governi occidentali e di diverse organizzazioni per i diritti umani. Queste entità hanno definito la pratica una forma di tortura e una chiara violazione del diritto internazionale. L'Iran, dal canto suo, ha respinto categoricamente le accuse relative alla propria situazione dei diritti umani, sostenendo in modo difensivo che i paesi occidentali dovrebbero piuttosto concentrarsi sui problemi interni ai propri confini.

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La questione dell'hijab e le proteste del 2022

Le norme che impongono alle donne di indossare l'hijab rappresentano un punto nevralgico nella società iraniana moderna. Questa questione ha guidato le massicce proteste del 2022, esplose in seguito alla morte in custodia di Mahsa Amini. La donna curda era stata arrestata per presunta violazione del codice di abbigliamento, un evento che scatenò un'ondata di dissenso popolare in tutto il paese e che ha segnato un cambiamento significativo nel rapporto tra cittadini e autorità.

Evoluzione sociale e applicazione delle leggi

Da allora, le regole sull'hijab sono state sempre più ignorate nelle strade di Teheran e nelle altre grandi città iraniane. L'applicazione di queste norme da parte delle autorità di controllo è diventata progressivamente più selettiva, creando una tensione continua tra l'opposizione civile e le istituzioni statali. Attualmente, le autorità iraniane non hanno fornito commenti immediati a una richiesta di risposta da parte della Reuters, lasciando la sentenza come fatto isolato ma simbolicamente potente nel contesto attuale.