Canva: Melaine Perkins annuncia tagli strutturali e riduzione forza lavoro globale

Canva taglia il 22% del personale con 1.271 licenziamenti. Melaine Perkins spiega le motivazioni finanziarie e le misure di sostegno per i dipendenti in uscita dall'azienda.

Il settore del software per la grafica sta affrontando una stagione di tagli strutturali senza precedenti, segnata dalla decisione di Canva di eliminare 1.271 posizioni lavorative. Questa riduzione corrisponde esattamente al 22% dell'intera forza lavoro globale dell'azienda. L'annuncio è stato formalizzato attraverso una comunicazione interna inviata dalla CEO e co-fondatrice Melaine Perkins al personale nelle scorse ore. La dirigente ha definito questa misura come il momento più difficile nei tredici anni di storia della società.

Il Contesto Finanziario e la Strategia Aziendale

La scelta drastica di Canva si inserisce in una trend globale di licenziamenti nel settore tech, ma Melaine Perkins ha cercato di distinguersi con un tono più umano e trasparente. La direttrice ha esposto il dolore per il disorientamento che la notizia causerà alle persone coinvolte, promettendo sostegno a chiunque ne sia colpito. La decisione nasce dalla necessità di rispondere alla decelerazione della crescita, che ha visto per la prima volta un rallentamento dopo anni di espansione continua. Il management ha dovuto rivedere al ribasso le stime di ricavi per il 2026, riducendo le previsioni di crescita annuale dal 30% al 20%.

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Questa revisione contabile arriva nonostante le vendite nette del 2025 abbiano toccato quota 3,5 miliardi di dollari. Il valore dell'azienda è stimato tra i 40 e i 42 miliardi di dollari, ma la pressione competitiva ha reso necessaria una profonda riorganizzazione. La crescita ha subito una frenata a causa della concorrenza dei nativi dell'intelligenza artificiale e della contrazione dei tassi di conversione degli utenti premium. Questi fattori economici hanno convinto il management a intervenire con una ri struttura operativa radicale.

Riorganizzazione Operativa e Cambiamenti Logistici

Canva ha annunciato la fusione delle divisioni Product, Growth e Platform in un'unica struttura di prodotto. L'obiettivo è eliminare i passaggi intermedi tra i team e semplificare i flussi di lavoro. Contestualmente, l'azienda prevede l'eliminazione dei ruoli a elevata iperspecializzazione e la riduzione dei livelli manageriali intermedi. Questa ristrutturazione mira a creare un'organizzazione più snella e reattiva alle esigenze del mercato attuale.

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Sotto il profilo logistico, la sede di Sydney in Austrialia diventerà l'hub primario verso cui verranno riallocati numerosi team di sviluppo. Questa centralizzazione delle attività chiave cerca di ottimizzare le risorse e migliorare la collaborazione interna. Per i dipendenti che manterranno il contratto in modalità ibrida, l'azienda introdurrà da gennaio l'obbligo di presenza in ufficio per 2 o 3 giorni alla settimana. Questo cambiamento mira a favorire la coesione del team e l'allineamento strategico.

Misure di Sostegno per i Dipendenti in Uscita

Le misure di sostegno economico per il personale in uscita sono state dettagliate con precisione nella comunicazione di Melaine Perkins. Il trattamento di liquidazione prevede un'indennità pari ad almeno sei mesi di stipendio base. Questo beneficio si applica indipendentemente dal paese d'impiego e dalle normative locali vigenti. L'azienda ha inoltre rimosso la clausola di permanenza minima di un anno, nota come One-year vesting cliff, per le opzioni azionarie maturate dai dipendenti assunti di recente.

Tra i benefit accessori figurano la conferma per 12 mesi della copertura sanitaria aziendale. Questa assicurazione è estesa anche ai familiari dei dipendenti esuberati, garantendo un'amortizzazione più dolce del distacco. Gli ex dipendenti avranno inoltre accesso a un anno di abbonamento LinkedIn Premium. È prevista anche la possibilità di trattenere i MacBook aziendali come gesto di apprezzamento per il lavoro svolto.

Canva ha infine istituito il Canva Collective Fund, un fondo finanziario dedicato. Questo strumento erogherà contributi a fondo perduto da 10mila dollari ciascuno per gli ex dipendenti intenzionati ad avviare una propria impresa. Il fondo non richiede alcuna partecipazione o quote azionarie da parte del gruppo, offrendo supporto concreto all'imprenditorialità. La CEO ha sottolineato la volontà di spiegare con trasparenza come ci si prenderà cura delle conseguenze di questa decisione storica.

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Il contesto culturale in cui avviene questo annuncio è particolarmente rilevante. L'articolo cita il film All's Fair, l'intervista a Naomi Watts e Niecy Nash-Betts. Questo riferimento sottolinea come le donne siano finalmente raccontate in modo giusto a Hollywood. Questa attenzione alla narrazione femminile si contrappone alla severità dei tagli aziendali, mostrando una dualità nel panorama contemporaneo. La transizione di Canva segna un punto di svolta per la sua storia e per il mercato globale del software.