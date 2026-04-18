Canzonissima: Quinta Puntata tra Omaggio a Loretta Goggi e Fascino Napoletano

Il quinto appuntamento con Canzonissima, condotto da Milly Carlucci, in onda sabato 18 aprile su Rai 1, celebra la musica italiana con un omaggio a Loretta Goggi, performance dedicate alla tradizione napoletana e la consueta gara tra artisti.

Sabato 18 aprile, il quinto appuntamento con Canzonissima , condotto da Milly Carlucci , promette di essere una serata di grande ispirazione, omaggio e scoperta, con un mix di passato e presente che celebra la forza universale della musica. Dagli studi Rai dell'Auditorium del Foro Italico, lo spettacolo si aprirà con la performance dei Jalisse e il loro brano "Vacanze romane".

Un momento di particolare rilievo sarà dedicato a un'artista molto amata nel panorama musicale italiano, attualmente impegnata anche a teatro. Questa celebre figura non si limiterà a condividere il racconto della sua carriera, ma offrirà al pubblico un intenso monologo incentrato sulla ricca tradizione delle canzoni napoletane. Sarà un viaggio emozionante attraverso la storia, la cultura e i sentimenti che hanno reso questo repertorio conosciuto in tutto il mondo. Attraverso parole toccanti e ricordi preziosi, l'attrice e cantante svelerà l'anima autentica di Napoli e il valore intramontabile della sua musica, culminando con l'interpretazione di "Reginella", uno dei brani più iconici della tradizione partenopea. La sua esibizione si preannuncia come un momento di grande suggestione, unendo passione e autenticità. La serata proseguirà con un sontuoso omaggio alla storia stessa di Canzonissima e a un'indimenticabile icona come Loretta Goggi. Il corpo di ballo interpreterà una coreografia su "Taratapunzi-e", mentre Francesca Fialdini renderà omaggio con una raffinata interpretazione di una parte di "Maledetta Primavera". La competizione per decretare la Canzonissima continuerà con il consolidato sistema di voto. A commentare le esibizioni e contribuire alla scelta finale saranno i "Magnifici 7", un panel di personalità di spicco del mondo dello spettacolo: Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini. A loro si uniranno gli stessi cantanti, i quali avranno la possibilità di votare la loro canzone preferita, escludendo ovviamente la propria proposta. Il pubblico, infine, giocherà un ruolo cruciale nel determinare l'esito attraverso il coinvolgimento sui social media. Ad accompagnare gli artisti in queste esibizioni rigorosamente dal vivo ci sarà un'orchestra di ben 25 elementi, diretta dal Maestro Luigi Saccà. Alcune performance saranno ulteriormente impreziosite dalla presenza di un corpo di ballo, le cui coreografie sono curate da [Nome del coreografo, se disponibile]. La serata promette di essere un viaggio attraverso la musica italiana, con un'attenzione particolare alla tradizione napoletana e un tributo a figure storiche dello spettacolo. Canzonissima si conferma come un palcoscenico privilegiato per riscoprire e celebrare i grandi successi che hanno segnato la storia della musica del nostro paese, offrendo al contempo uno sguardo sul presente con la partecipazione di artisti contemporanei





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