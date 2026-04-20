Caos al Marsiglia, lo sfogo del ds: Manca rispetto per la maglia

Il direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia critica duramente la squadra dopo una prestazione deludente, denunciando mancanza di impegno e cattiveria agonistica.

Il panorama calcistico francese è stato recentemente scosso da uno sfogo di rara intensità avvenuto all'interno dell' Olympique Marsiglia . Il direttore sportivo del club, visibilmente irritato per una prestazione della squadra giudicata inaccettabile, ha voluto esternare tutta la sua frustrazione davanti ai microfoni.

Il dirigente ha parlato apertamente di una grave mancanza di impegno, sottolineando come molti giocatori sembrino più concentrati su impegni futuri o su possibili trasferimenti anziché sulla causa comune. La critica principale riguarda l'atteggiamento: secondo il ds, i calciatori non hanno mostrato quell'orgoglio e quel rispetto per la maglia che un club prestigioso come il Marsiglia richiede. Il dirigente ha evidenziato come le carenze tattiche, in particolare nel saper fermare le ripartenze avversarie con falli tattici intelligenti, siano sintomo di una mancanza di cattiveria agonistica che dovrebbe contraddistinguere ogni squadra di alto livello. Durante il suo lungo sfogo, il direttore sportivo ha analizzato anche il lavoro settimanale svolto dal gruppo, dichiarando che gli sforzi profusi negli allenamenti spesso svaniscono una volta scesi in campo nel weekend. È stato descritto un contesto dove il club investe risorse importanti, organizzando ritiri e curando ogni dettaglio logistico, ma dove la coesione e l'intesa tra i calciatori sembrano latitare nel momento decisivo. Il dirigente non ha risparmiato stoccate neanche al comportamento dei singoli, i quali, a suo avviso, tendono a giustificarsi troppo facilmente. Vi è la consapevolezza amara che, dopo qualche settimana, il giudizio del pubblico e degli addetti ai lavori cambierà radicalmente a seguito di qualche buona prestazione isolata, ma la sostanza della mediocrità mostrata in certe giornate resta un macigno difficile da rimuovere. L'allenatore, secondo il dirigente, cercherà di prendersi le proprie responsabilità per proteggere lo spogliatoio, ma tale approccio è visto con scetticismo da parte della dirigenza, che esige un cambio di passo radicale e immediato. Oltre a questo episodio, il mondo del calcio europeo vive giorni di grande fibrillazione con molteplici temi caldi che si intrecciano tra i principali campionati. Si discute intensamente del futuro di campioni come Kylian Mbappé, costantemente al centro di critiche e voci di mercato, e di strutture storiche come il Sánchez-Pizjuán di Siviglia, destinato a una profonda ristrutturazione. Anche la Serie A vive una fase di grande trasformazione, tra le voci che coinvolgono allenatori di spessore come Conte o Allegri, e le manovre di mercato che riguardano difensori centrali ambiti come Bastoni, per il quale l'Inter ha già alzato le barricate. Il sistema calcio, in Italia come all'estero, sta attraversando una fase critica in cui la sostenibilità economica si scontra con le ambizioni sportive, un tema caro anche al settore femminile, dove la necessità di pianificare il futuro senza dipendere solo dal mecenatismo diventa una priorità assoluta per la sopravvivenza del movimento. La ricerca di chiarezza, da parte di dirigenti e tifosi, appare oggi più che mai necessaria per navigare in un ecosistema sempre più complesso





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