Caos alla Fed: Trump a rischio per la successione di Powell, indagini e pressioni politiche bloccano la nomina di Warsh

Le tensioni aumentano alla Federal Reserve mentre Donald Trump lotta per imporre un successore a Jerome Powell. Indagini interne, pressioni politiche e dichiarazioni controverse minacciano di creare un blocco istituzionale, con possibili ripercussioni sui mercati finanziari e sulla stabilità della politica monetaria americana.

La Federal Reserve americana si trova al centro di una potenziale tempesta istituzionale, con il futuro della presidenza di Jerome Powell che incombe su un processo di successione già turbolento. I mercati finanziari e numerosi analisti avevano previsto settimane di incertezza riguardo al passaggio di consegne tra l'attuale presidente, Jerome Powell , e il candidato designato dalla Casa Bianca, Kevin Warsh .

Tuttavia, le ultime ore hanno visto un'escalation di tensioni, alimentata da attacchi diretti da parte del presidente Donald Trump nei confronti di Powell e dalle dichiarazioni di Christopher Waller, un membro del board della Fed a lui vicino, che ha invocato un taglio dei tassi d'interesse nonostante il contesto geopolitico teso, segnato dalla guerra in Iran. Il 55enne economista Kevin Warsh, la cui credibilità è stata messa in discussione dal New York Times, è atteso martedì di fronte al Senato per la cruciale audizione che precede la conferma della sua nomina. L'esito di questo passaggio non è affatto scontato, evidenziando profonde divisioni anche all'interno del panorama politico americano. In particolare, un gruppo di senatori repubblicani, guidato da Thom Willis, ha richiesto il congelamento del voto in attesa della conclusione di un'indagine del Dipartimento di Giustizia che coinvolge Powell stesso. L'indagine verte su presunte irregolarità relative ai lavori di ristrutturazione della sede della Fed, un progetto dal costo superiore ai 2,5 miliardi di dollari. Queste preoccupazioni seguono richieste analoghe avanzate dai senatori democratici, creando un clima di stallo che potrebbe impedire a Warsh di insediarsi prima del 15 maggio, data in cui scade il mandato di Powell come governatore della banca centrale. Questa potenziale dilazione del processo di nomina crea ulteriori complicazioni per il presidente Trump. L'uscita di Powell dalla presidenza avrebbe aperto la strada alla nomina di un nuovo membro del board a lui più affine, con l'obiettivo di sbilanciare maggiormente la composizione del consiglio a favore dei Repubblicani. Tuttavia, lo statuto della Federal Reserve prevede che Powell possa rimanere membro del consiglio della banca centrale fino a gennaio 2028, anche dopo la scadenza del suo incarico di presidente. Sebbene i suoi predecessori abbiano rinunciato a questa opzione, Powell potrebbe decidere di utilizzarla come strategia difensiva nell'ambito dell'indagine del Dipartimento di Giustizia. Un rinvio del voto in Senato potrebbe inoltre concedergli maggiore manovra, soprattutto in vista della conferenza stampa annuale prevista per venerdì 29 aprile, successiva alla riunione biennale della Fed. Il presidente Trump, dal canto suo, ha ripetutamente minacciato di allontanare Powell se quest'ultimo non avesse accettato di dimettersi. Questa soluzione, tuttavia, si rivelerebbe estremamente difficile da attuare, specialmente in assenza di una rapida ratifica della nomina di Warsh da parte del Senato. Nonostante un curriculum apparentemente impeccabile, Warsh si trova sotto esame critico sia per il suo ingente patrimonio personale – stimato in 100 milioni di dollari, senza contare le risorse della moglie, erede della dinastia Estée Lauder – sia per la sua stretta vicinanza a Trump, che potrebbe renderlo incline a sostenere le sue mire di accrescere il potere del Dipartimento del Tesoro sulla banca centrale. Circolano voci riguardo a una possibile nomina ad interim del governatore Stephen Miran, scelto dalla nuova amministrazione. Tuttavia, la legislazione vigente pone seri ostacoli all'occupazione di ruoli apicali nelle agenzie federali da parte di figure temporanee, come dimostra il precedente del 1978 con Arthur Burns sotto la presidenza Carter





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